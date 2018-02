Waldshut-Tiengen BUND setzt sich unermüdlich für die Natur ein

Die BUND-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen will mit ihrer Arbeit den schwindenden Lebensräumen von Insekten, Vögeln und Amphibien entgegenwirken. Dafür erhielten die Mitglieder in der Hauptversammlung viel Lob.

Waldshut (sus) „Ich bin immer erstaunt, wie viel Sie für die Natur und die Umwelt tun. Dafür möchte Ich Ihnen danken. Wir sind froh, dass wir Sie haben“, lobte Bürgermeisterstellvertreterin Rita Mosel in der Hauptversammlung die Arbeit der Ortsgruppe Waldshut des BUND. „Die Stadt wird Sie im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen“, versicherte sie den Mitgliedern. Lobende Worte für die Tätigkeiten des Vereins fand auch der Vorsitzende des Nabu, Helmut Glaser. "Silberdisteln und deutscher Enzian gedeihen im Biotop Samlischbuck bei Höchenschwand so gut wie nirgends in Deutschland. Und an den Teichen und Wiesen der Biotope ist einfach immer viel los.“

„Mit unserer Arbeit wollen wir den schwindenden Lebensräumen von Insekten, Vögeln und Amphibien entgegenwirken“, bestätigte Vorsitzende Yonca Thurner. Der Lebensraum vieler Arten sei verschwunden, die Feldvogelarten hätten sich seit 1980 halbiert, die Insekten Biomasse sei seit den 80er Jahren um 75 bis 80 Prozent zurückgegangen. Gründe dafür seien unter anderem der massive Rückgang von Grünflächen und eine weltweite Zunahme der Bevölkerung. „Wir brauchen von allem viel mehr.“ Friedrich Hahn, der als „engagierter Artenschützer“ ausgezeichnet worden war, ergänzte: „Die Ursachen für das Artensterben sind neben dem Klimawandel und der Industrialisierung auch der Verzehr von Singvögeln im Mittelmeerraum.“ Angetan war er indes vom Biotop im Liederbachtal mit seinen sieben Teichen. „Die Ringelnattern vermehren sich gut und die Wasservögel fühlen sich wohl. Wir hoffen, dass sich aus dem Ganzen ein Hot Spot für Insekten entwickelt“, sagte Hahn weiter.

Dass das Jahr 2017 geprägt war von zahlreichen Aktivitäten, zeigte sich dann im Jahresbericht von Yonca Thurner. Es gab einen Obstbaumschnittkurs, eine Pilzwanderung, eine Wiesenexpedition und eine Waldexkursion. Daneben gibt es auch die Kindergruppe, die sich alle zwei Wochen trifft. Auf dem Aarberg wiederum wurde der Amphibienschutzzaun aufgebaut, der inzwischen 500 Meter lang ist. Die häufigste gefundene Art sei die Erdkröte gewesen, Salamander gebe es sehr selten, auch der Grasfrosch sei im Moment eher selten anzutreffen, berichtete die Vorsitzende. „Ich bin immer gerne hier. Neben der vielen Arbeit, die ihr macht, deckt ihr viele Themen ab, danke dafür. Seid weiterhin ein so gutes Team“, bedankte sich Ulrich Faigle, Regional-Geschäftsführer des BUND.