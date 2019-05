In der Kaiserstraße versorgt die Freiwillige Feuerwehr die Besucher des Autotages mit köstlichen Speisen und Getränken. Vor dem Metzgertor schenkt der Werbe- und Förderkreis Waldshut einen Secco aus. Die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags dürfen also ein ganz besonderes Einkaufserlebnis genießen.

Waldshut – Wer am Sonntag, 5. Mai, die Waldshuter Innenstadt besucht, den erwartet zwischen 13 und 18 Uhr in der Kaiserstraße und auf dem Viehmarktplatz ein besonderes Einkaufserlebnis.

Das Autohaus Südstern-BölleDas Autohaus – Mercedes-Benz präsentiert seine Highlights in der Kaiserstraße. Am Autotag sind die neue B-Klasse, die neue A-Klasse Limousine, das neue CLA-Coupé und als besonderer Magnet ein Fahrzeug aus der AMG-Serie. „Lernen Sie unsere Vorbilder an Komfort, Geräumigkeit und Sicherheit kennen.“ Kontakt: Südstern-Bölle AG+ Co KG, autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Nikolaus-Otto-Str; 4, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon: 07741/600 60, Fax: 07741/6006 44.



http://www.suedstern-boelle.de