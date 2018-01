Waldshut-Tiengen Autorin Irene Matt über ihren Krimi "Der Augen Blick": "Ich liebe fließende Grenzen"

Auf einen Kaffee mit... Irene Matt. Die in Bad Säckingen geborene Autorin spricht über ihren dritten Krimi „Der Augen Blick“, der die Ermittler unter anderem auch nach Waldshut führt.

Frau Matt, in Ihrem Krimi "Nichts Drin", der in diesem Jahr in der zweiten Auflage erschienen ist, scheinen Sie den perfekten Mord begangen zu haben. Denn wer ahnt denn schon, dass die scheinbar harmlosen homöopathischen Globuli auch eine Mordwaffe sein könnten?

Nun, das ist noch nicht bewiesen. Selbst die Experten in meinem Buch sind sich nicht einig darüber. Und das ist auch gut so. Denn, ich finde, jeder sollte sich Gedanken darüber machen, welche Medikamente er einnimmt und gewisse Dinge, wie Nebenwirkungen, kritisch betrachten. Wichtig ist, dass die Leser mitdenken und sich davon überraschen lassen, was passiert.

Der Mörder in der Geschichte verrät sich bereits in der Mitte des Buches. Ist das nicht der – um im Genre zu bleiben – Tod einer Geschichte?

Natürlich erwartet man nicht, dass der Mörder bereits so früh preisgegeben wird. Zumal es üblich ist, dass der Fall erst am Ende des Buches gelöst und der Mörder verhaftet wird. Aber auch da sollte man sich überraschen lassen, denn es gibt durchaus auch andere Mittel und Wege, eine Geschichte am Laufen zu halten. Ich zumindest, habe einen Weg gefunden. Mich langweilt es, wenn die Dinge sich ewig widerholen und ich möchte weder mich selbst noch die Leser langweilen.

"Nichts drin" ist ja ein Homöopathie-Krimi. Den Nachfolger "Der Augen Blick", der jetzt gerade veröffentlicht wird, könnte man als "Therapiekrimi" bezeichnen. Also auch da gibt es einen medizinischen Hintergrund. Wie kommt das?

In meiner Freizeit bin ich in der Krisenseelsorge tätig und da bekommt man einiges mit. Natürlich sind es nicht die Geschichten dieser Menschen, die ich erzähle, dennoch prägt es mich, Menschen in Grenz- und Ausnahmesituationen zu erleben. Ich schaue mir das Leben jeden Tag aufs Neue an und das zeigt mir, dass es nichts im Leben gibt, was es nicht gibt. Dann entwickelt sich langsam eine Grundidee, aus der die Figuren des Romans entstehen. In "Der Augen Blick" geht es um verschiedene Schicksale – Menschen, die straffällig wurden oder in die Psychiatrie kamen – und warum es dazu kam, dass die Protagonisten so gehandelt haben wie sie scheinbar mussten.

Kinderbuchautor Tino überlegt sich seine Geschichten in der Badewanne mit einem Glas Milch und einer Tafel Schokolade – so erzählt er es zumindest. Und wenn er der Wanne entsteigt, ist eine neue Geschichte geboren. Wie verhält es sich bei Ihnen?

(lacht) Bei mir ist es ähnlich. Allerdings fallen mir die besten Geschichten unter der Dusche oder tatsächlich im Schlaf ein – ohne Milch und Schokolade.

Wie muss ich mir das Leben einer Schriftstellerin vorstellen. Haben Sie Ihre festen Zeiten am Schreibtisch oder schreiben Sie einfach überall, weil Ihnen gerade ein Gedanke gekommen ist, den Sie sofort in Worte fassen möchten?

Eine ganze Weile habe ich nur nachts geschrieben. Aber auch die Mittagszeit oder der Urlaub sind gut geeignet. Wenn ich schreibe, läuft die Zeit wie Sand durch die Finger, ein Zustand, den ich sehr spannend finde. Es entsteht ein spiritueller Raum und das tut mir gut. Von daher kann ich mir derzeit, obwohl es reizvoll wäre, nur schlecht vorstellen, einen historischen Roman zu schreiben, da man dabei sehr viele Details berücksichtigen muss. Bei mir müssen die Ideen frei fließen. Meist schreibe ich fünf Seiten pro Tag.

Während der Krimi "Nichts drin" vor allem auf dem Hotzenwald und im Schwarzwald spielt, verlegen Sie die Handlung des neuen Buches nach Waldshut. Handlungsorte sind das Psychiatrische Zentrum in Waldshut und das Polizeirevier. Sind das Erinnerungen an Ihre frühere Heimat?

Man schöpft beim Schreiben immer aus dem, was man kennt. Und trotzdem erlaube ich mir auch in meinem Heimatort eine gewisse künstlerische Freiheit. Die Menschen freuen sich, wenn sie eine Geschichte aus ihrer Heimat lesen. Doch lege ich mich bei den Örtlichkeiten nicht fest und schreibe auch keine Details. Ich liebe fließende Grenzen und bewege mich gerne im Bereich dessen was gerade noch möglichen, auch innerhalb der Themen. Genau wie ich auch nach alternativen Vertriebsmöglichkeiten für meine Romane suche. "Nichts drin?" wird, neben dem klassischen Buchhandel, auch in Arztpraxen, Apotheken und Biogeschäften angeboten.

Hat denn auch in Ihrem neuen Krimi das Ermittlerduo Alexandra Rau/Isidor Rogg wieder einen großen Auftritt? Und vor allem: Bekommen wir noch mehr Kostenproben von der Etymologie-Begeisterung von Isidor Rogg?

In dem neuen Buch "Der Augen Blick" steht Alexandra mehr im Vordergrund, aber in meinem nächsten Krimi, "Schonungslos offen", wird Isidor wieder viel Gelegenheit zu etymologischen Betrachtungen haben. Er spielt übrigens in Bad Säckingen.

An wen haben Sie bei der Entwicklung der eher verschrobenen Figur Isidor Rogg gedacht? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ihm diesen Hang zur Etymologie auf den Leib zu schreiben? Was ich übrigens beim Lesen als sehr lehrreich und unterhaltsam empfunden habe.

Dieser Name ist mir in meiner Kindheit zum ersten Mal begegnet. Ich fand ihn damals sehr exotisch. Heute verbinde ich damit ein Softwareprogramm. Die Übersetzung des Namens "Geschenk Gottes" gefällt mir sehr gut und darum habe ich Alexandras Assistenten so genannt. Da die Etymologie auch mein Steckenpferd ist, konnte ich sie bei Isidor gut unterbringen. Ich liebe es, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Zur Person

Irene Matt wurde 1964 in Bad Säckingen geboren und ist in Herrischried aufgewachsen. Die Autorin ist hauptberuflich als Versicherungskauffrau tätig und engagiert sich ehrenamtlich in der Krisenseelsorge und Mediatorin. Mit ihrem Mann, einem homöopathischen Arzt, lebt die 53-Jährige in Wittnau (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die Verbindung ihres beruflichen Hintergrundes und die Tätigkeit ihres Mannes, inspirieren die Autorin zu ihren Büchern.