Waldshut Autofahrerin randaliert unter Drogen: Schwester fährt ebenfalls unter Rauschgift zur Polizei

Über zwei Schwestern, die jeweils unter Drogen im Raum Waldshut mit dem Auto unterwegs waren, hat die Polizei berichtet. Eine der beiden Frauen soll so heftig und hysterisch um sich geschlagen haben, dass ihr Handschellen angelegt wurden. Die 27-Jährige war gegen 0.40 Uhr zunächst in Albbruck gestoppt worden, nachdem ihr Auto mit Kennzeichen ohne Zulassungsstempel einer Streife der Bundespolizei aufgefallen war. Die Frau habe dann aber davonfahren können und erst in Waldshut unter Einsatz von drei Einsatzwagen wieder angehalten werden können. Dabei sei sie gewalttätig geworden und habe einen Beamten leicht verletzt. Im nicht versicherten Wagen der Frau, die keinen Führerschein mehr besitze, sei eine geringe Menge von Marihuana und Amphetamin entdeckt worden. Die 27-Jährige sei unter Drogen und Alkohol gestanden, berichtet die Polizei. Rauschgifteinfluss sei auch bei ihrer 23-jährigen Schwester festgestellt worden, die sie mit dem Auto bei der Polizeiwache abholen wollte.