Waldshut-Tiengen vor 41 Minuten

Autofahrer stirbt bei Unfall auf schneebedeckter Straße

Bei einem Unfall auf schneebedeckter Straße ist ein 23-jähriger Autofahrer nahe Waldshut-Tiengen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, rutschte sein Wagen am Montag auf der Bundesstraße 500 in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Der andere Autofahrer kam vorsorglich in die Klinik.