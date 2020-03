von Uwe Kaier

Im Ortskern von Jestetten kam es am Freitag gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach Mitteilung der Feuerwehr war ein Autofahrer von der Straße abgekommen und prallte mit der vorderen rechten Seite des Wagens zunächst gegen einen Ampelmast in Höhe der Abzweigung zur Volkenbachstraße, danach gegen die Hauswand eines Drogeriemarkts. Bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts wurde der verletzte Fahrer durch die Feuerwehr versorgt. Weiterhin sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab. Zur Höhe des Sachschadens und zum Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. An der Unfallstelle befanden sich drei Fahrzeuge der Feuerwehr Jestetten mit 21 Angehörigen unter der Leitung des Gesamtkommandanten Holger Jörns, der Polizeiposten Jestetten, die Verkehrspolizei aus Waldshut-Tiengen sowie ein Rettungswagen des DRK. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.