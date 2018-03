Waldshut-Tiengen Autobahn 98: Sorge um Baufortschritt

Aktuell sieht der Regionalverband Hochrhein den Weiterbau von Westen her, wo die Hochrhein-Autobahn in vier Jahren auf einer Kreisstraße bei Minseln endet, in Gefahr.

Angesichts der täglichen Verkehrsmiseren in Rheinfelden, Bad Säckingen und Waldshut sorgen sich die Politiker der Region um den Baufortschritt der Autobahn 98. Aktuell sieht der Regio-nalverband Hochrhein den Weiterbau von Westen her, wo die Hochrhein-Autobahn in vier Jahren auf einer Kreisstraße bei Minseln endet, in Gefahr. Ziel ist, dass am Abschnitt 5 in Richtung Schwörstadt im Jahr 2021 sofort weitergebaut wird.

Genau das aber sehen die Regionalpolitiker durch die bisherige Aufteilung gefährdet. Der Abschnitt Karsau – Schwörstadt geht nach geltenden Regeln nur in Bau, wenn die Fortsetzung nach Osten (bis Obersäckingen/Murg) klar ist. Die Entscheidung über eine Berg- oder Taltrasse im Bereich Schwörstadt – Wehr „sollte schnellstens fallen“, heißt es in der Stellungnahme des Verbandes an das Regierungspräsidium, die der Pla-nungsausschuss beschloss. Die ebenfalls noch offene Trasse zwischen Karsau und Schwörstadt könnte „schnellstens“ bestimmt werden, da beide Varianten wiederum mit den diskutierten Möglichkeiten im Raum Wehr/Bad Säckingen vereinbar wären.

Da der Anschluss bei Öflingen somit gesichert wäre, will der Regionalverband, dass im laufenden Feststellungsverfahren für Karsau – Schwörstadt eine vorübergehende Abnahme des Verkehrs über die Bundesstraße ermöglicht wird, um „damit den Weg für einen schnellst-möglichen Baubeginn frei zu machen“. Dafür wäre es notwendig, den Abschnitt 5 etwas weiter Richtung Osten zu verlängern oder den Westteil des Abschnittes 6 gleich mit zu bearbeiten.

Wichtig ist dem Verband, dass am Abschnitt Karsau – Schwörstadt nach der Fertigstellung des Abschnitts 4 (Lörrach-Ost – Karsau) sofort weitergebaut werden kann. Die Regionalplaner halten einen Beschluss für die Strecke Karsau – Wehr bis 2020 für möglich, auch wenn bis dann die Pläne für die Umfahrung Bad Säckingen noch nicht amtlich sind. Im Abschnitt 6 wird bekanntlich die Trassenführung unter anderem wegen des Heilquellenschutzes neu untersucht. Der Regionalverband befürchtet deshalb zehn Jahre Planungsdauer – bis 2028 – für diesen Abschnitt 6.

Wenn es nicht gelinge, bis 2030 den Abschnitt Karsau – Schwörstadt unter Verkehr zu bringen, „dann bekommen wir ein echtes Problem“, warnte in der Diskussion Verbandsdirektor Karl Heinz Hoffmann. Bis zum Jahr 2030 läuft der aktuelle Verkehrswegeplan des Bundes, der die Hochrhein-Autobahn im „vordringlichen Bedarf“ sieht, was vor allem für die Finanzierung wichtig ist.

Auch die Verbandsmitglieder stellten sich hinter die Stellungnahme, so Rheinfeldens Bürgermeister Klaus Eberhardt (SPD), sein Wehrer Amts-kollege Michael Thater (FW), der Waldshuter Landrat Martin Kistler und seine Lörracher Kollegin und Ver-bandsvorsitzende Marion Dammann.