Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Auto bleibt in Maisfeld stecken: Fahrer mit 1,4 Promille unterwegs

Von seiner Fahrt ins Maisfeld gab es für einen 22-Jährigen in Waldshut-Tiengen kein Zurück: Der Alfa-Fahrer war in einem Kreisel von der B34 abgekommen und konnte die nasse Böschung retour auf die Bundesstraße nicht überwinden. Seinen Führerschein wurde er in der Nacht zum Freitag auch noch los.