Waldshut Austausch in Sachen Gesundheitsversorgung: Abordnung aus Waldshut in Südtirol

Austausch in Sachen Gesundheitsversorgung: Abordnung aus Waldshut in Südtirol

Südtirol hat bei der Gesundheitsversorgung ähnliche Probleme zu bewältigen wie der Kreis Waldshut. Landrat Martin Kistler und Spitäler-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt waren zu Besuch in Bozen, um sich über die dortige Situation vor Ort zu informieren.

Bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung hat Südtirol ähnliche Herausforderungen zu meistern wie der Landkreis Waldshut. Um Erfahrungen auszutauschen, reisten Landrat Martin Kistler und der Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein GmbH, Hans-Peter Schlaudt, nach Südtirol, heißt es in einer Pressemitteilung der Spitäler Hochrhein GmbH.

Die Landesrätin für Gesundheit in Südtirol, Martha Stocker, und Generaldirektor Thomas Schael empfingen in Bozen die Abordnung aus Waldshut. Neben Landrat Martin Kistler und dem Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein, Hans-Peter Schlaudt, waren die Dezernenten Klaus Stein und Anna Kremser vom Landratsamt Waldshut bei den Gesprächen dabei. Ziel war es, sich über die unterschiedlichen Konzepte zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung auszutauschen und mögliche Kooperationsfelder zu entwickeln. Der Kontakt zu Südtirol ist über den Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein entstanden.

Hans-Peter Schlaudt begleitet seit 2017 den Neustrukturierungsprozess des Südtiroler Sanitätsbetriebes im international besetzen Steering Committee. „Beide Seiten haben aus den Gesprächen viel Positives mitgenommen“, so Landrat Kistler. Er meint: „Sowohl Südtirol als auch der Landkreis Waldshut beschäftigen sich mit ähnlichen Themen in der Gesundheitsversorgung, allerdings hat Südtirol Gestaltungsmöglichkeiten, die für einen Landkreis wie Waldshut in Deutschland heute noch undenkbar sind.“

Hans-Peter Schlaudt sieht einige wichtige Grundsätze, auf die man sich auch in Deutschland wieder besinnen müsse: „In Südtirol richtet sich die Medizin nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und nicht nach Fallpauschalen und DRGs (diagnosebezogene Fallgruppen). Das hat für die Patienten und die Ärzte eine wichtige Konsequenz: die Behandlung erfolgt auf hohem medizinischen Niveau, aber es geht nicht um Erlösmaximierung und Fallzahlsteigerung.“

Schlaudt weiter: „Der Patient steht mit seiner Krankheit eindeutig im Mittelpunkt, da müssen wir in Deutschland wieder hin und dazu muss unser Gesundheitssystem grundlegend umgebaut werden.“ Neben den Gesprächen nutzte die Waldshuter Delegation die Gelegenheit, sich den Aufbau und die Arbeitsweise des Gesundheitssprengels Bozen zeigen zu lassen. Der Gesundheitsbezirk Bozen vereint sektorübergreifend soziale und medizinische Versorgung und ist für die Bevölkerung neben 19 weiteren Gesundheitsbezirken und sieben Krankenhäusern Anlaufstelle in gesundheitlichen Fragen. Landrat Kistler möchte die Beziehungen zu Südtirol vertiefen und die Chancen einer engeren Kooperation für den Landkreis nutzen.