von Rosemarie Tillessen

Sicherlich kennen ihn noch viele Menschen in der Region – den Künstler, Maler und Apotheker Egon Arno Bräunlich aus Tiengen (1919 bis 2001). Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Anlass genug, dem Künstler demnächst in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen eine Ausstellung zu widmen.

Die Kunsthistorikerin Zara Tiefert, wird in die Ausstellung einführen. | Bild: Rosemarie Tillessen

Zusammen mit seiner Frau Trudel (geborene Bieser) gründete er 1984 nach dem Verkauf ihrer Apotheke die Bräunlich-Bieser-Stiftung. Deren Ziel ist es, junge Künstler aus dem alemannischen Sprachraum während der Ausbildung und danach zu fördern. Gleichzeitig spendete das Ehepaar auch einen Kunstpreis, der seit 1989 alle drei Jahre verliehen wird.

Wer war Egon Arno Bräunlich? 1919 wurde er als Sohn einer Wiener Malerin in München geboren. Er studierte Bildende Kunst in München und Karlsruhe, dazwischen lagen Kriegsdienst und Gefangenschaft. Und da sein zukünftiger Schwiegervater darauf bestand, dass sein Schwiegersohn „einen richtigen Beruf“ erlerne, studierte er in Freiburg auch noch Pharmazie, bevor das junge Ehepaar die elterliche Storchenapotheke in Tiengen übernahm.

Bräunlichs Werk hat viele Gesichter: Er malte Landschaften mit unglaublich weitem Horizont und gewaltigen Wolkenformationen, wie er sie im Schwarzwald vorfand.

Blick auf Tiengen: Im Heimatmuseum hängen etliche Gemälde, die das alte Tiengen zeigen, hier eines von Egon Arno Bräunlich (1919 bis 2001). | Bild: Ursula Freudig

Dazu aber auch Stadtansichten, Portraits und abstrakte Formenspiele von tänzerischer, hintergründiger Leichtigkeit. Und da er mehrere Studienaufenthalte auf fünf Kontinenten verbrachte, malte er auch immer wieder das quirlige Leben von exotischen, oft asiatischen Märkten.

„Markt in Pisac“ von Egon Arno Bräunlich. | Bild: Rosemarie Tillessen

„Er ist seinen ganz eigenen Weg gegangen“, so Kunsthistorikerin Zara Tiefert aus Tiengen, die auch in seine Ausstellung einführen wird. „Dabei blieb er unabhängig von allen Strömungen und Stilrichtungen seiner Zeit.“ Und sie zitiert den Künstler selbst: „Der Mensch äußert sein Leben in Formen. Jede Kunstform ist Äußerung seines inneren Lebens.“

„Zwischenspiel“ nennt Egon Arno Bräunlich dieses abstrakte Werk. | Bild: Rosemarie Tillessen

184 seiner Bilder, die Bräunlich der Stadt vermacht hat, sind heute im Archiv des Landratsamts in Albbruck gelagert. Darunter gibt es ein sehr typisches Bild: Er selbst betrachtet mit einer Lupe das vor ihm liegende Bild, an dem er arbeitet. Diese große Detailbesessenheit und Ausfeilung aller Einzelheiten gilt für sein gesamtes Werk, egal ob realistisch oder abstrakt. Davon kann man sich ab 15. September im Schloss Tiengen überzeugen.