Waldshut-Tiengen Ausstellung im Schloss Tiengen: Künstler Hanspeter Keller nähert sich neu entdecktem Stern an

Der Schweizer Künstler Hanspeter Keller stellt bis zum 11. März seine Werke im Schlosskeller Tiengen aus. Laut Kulturamtsleiter Hartmut Schölch strotzen seine Werke voller Humor, Ironie und Wissenschaftskritik. In seinen 20 Zeichnungen nähert sich der Künstler dem 2014 entdeckten Stern SMSS J031300.36-670839.3.

Tiengen – Der Künstler Hanspeter Keller aus Uster/Schweiz wird mit seiner Ausstellung im Schlosskeller Tiengen die Besucher polarisieren. Er zeigt dort knapp 20 Zeichnungen auf Papier oder Karton. Sein befremdliches Thema ist ein ferner Stern in unserer Milchstraße, der erst 2014 von australischen Forschern entdeckt wurde. Man weiß von ihm bisher nur – so Kulturamtsleiter Hartmut Schölch bei der Vernissage – dass er der bisher älteste bekannte Stern ist: "6000 Lichtjahre von der Erde entfernt, 13,6 Milliarden Jahre alt mit geschätzten 5000 Grad Celsius und dem klangvollen Namen SMSS J031300.36-670839.3". Das Alter, so Schölch weiter, könnten die Wissenschaftler ziemlich genau durch den Eisenanteil des Sterns berechnen. Und dieser Stern interessiert nun den Schweizer Künstler Hanspeter Keller brennend. Hauptberuflich war er Technischer Zeichner. Jetzt hat er um diesen unwirtlichen Stern ein Planetensystem gegeben und ihm Leben eingehaucht. Wie könnte so ein Planet aussehen und wie könnte dort vor allem Flora und Fauna aussehen, die Pflanzen und Tiere?

Für die knapp 30 Vernissagebesucher wird es eine Reise in ein sehr genau berechnetes Fantasieland. Keller selbst sagt dazu: "Ich habe viel über Physik und Astronomie gelesen und Berechnungen zu Sternen ausgeführt. Mir kam die Idee, ihnen die Form eines Amaretti zu geben. Das sind diese kleinen italienischen Köstlichkeiten." Auf der Bühne sieht man zwei dieser Entwürfe – rund und aufwendig mit Graphit gezeichnet. Im Raum davor elf mögliche Lebewesen. Sie erinnern ein bisschen an rüsselförmige Amöben. Keller zeichnet ihre mögliche Weiterentwicklung mit Zacken und schließlich – mit weichem Farbstift – eine symmetrische Form mit flauschigem Pelz: "So könnten sie sich wohl bis 2035 entwickeln."

Auch bei den Pflanzen lässt er seine Fantasie sprudeln: Durch Druck seien sie abgeflacht mit tiefem Wurzelgeflecht. Sie erinnern ein bisschen an schwebende Ufos mit Bodenhaftung. Ihnen gibt er klangvolle Namen wie etwa "Betulex alleghasia". Diese Namen setzt er jeweils willkürlich aus Silben von vier bereits existierenden Pflanzen zusammen.

Alles klar? Hartmut Schölch verwies augenzwinkernd auf die gehörige Portion Humor, Ironie und Wissenschaftskritik in Kellers Werk hin. Und servierte den teils begeisterten, teils irritierten Besuchern köstliche Amarettis!

"Ich habe es mit viel Freude gemacht"

Kulturamtsleiter Hartmut Schölch wechselt zum 1. Juli als "Fachbereichsleiter Kultur" nach Salzgitter. Im Interview blickt er zurück.

Herr Schölch, war das jetzt für Sie die letzte Ausstellung im Schlosskeller Tiengen?

Nein, wir zeigen im April noch in einer dritten Ausstellung "Sammelsurium" hier im Keller und in den Schwarzenbergsälen des Schlosses die neuesten Ankäufe der Stadt innerhalb der letzten fünf Jahre.

Was war Ihnen bei Ihren bisherigen Ausstellungen wichtig?

Ich hatte drei Kriterien: Es sollten professionelle Ausstellungen sein. Sie sollten zweitens die örtliche Kulturszene zeigen. Und sie sollten unsere naheliegende Nachbarschaft zur Schweiz mit einbeziehen und Netzwerk bildend sein. So war mir etwa der Kontakt zur Kulturtankstelle in Döttingen und zum Mauritiushof in Bad Zurzach wichtig.

Zeigten Sie bisher mehr regionale oder auswärtige Künstler?

Für die jährlichen drei bis vier Ausstellungen war die Verteilung so: ein Profikünstler, ein regionaler Künstler, ein Schweizer Künstler und meist noch ein Künstler aus den Partnerstädten Blois und Lewes.

Fällt Ihnen der Abschied schwer?

Ja, ich habe meine Arbeit immer mit viel Freude gemacht. Und ich hatte viel Unterstützung durch die Stadt.

Haben Sie für Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin einen Wunsch?

Für das Kulturleben in Waldshut-Tiengen hoffe ich, dass ein frischer Wind hineinweht und doch nicht alle Spuren verwischt, die ich hinterlassen möchte.