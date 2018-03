Waldshut Ausgezeichnet: Uwe Kaier erhält die Verdienstmedaille des Kreisverbands Waldshut

Uwe Kaier erhält die Goldene Verdienstmedaille des Kreisverbands Waldshut vom Deutschen Roten Kreuz.Als Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Waldshut würdigt Günter Kaiser die besonderen Leistungen und Verdienste Kaiers.

Mit der Goldenen Verdienstmedaille des Kreisverbands Waldshut vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) wurde Uwe Kaier aus Jestetten als langjähriger und besonders engagierter Leiter des Kriseninterventionsteams (KIT) ausgezeichnet. Bei der jüngsten Dienstbesprechung des KIT, einer Fachgruppe des DRK-Kreisverbands Waldshut, überraschte der Vorstand des Kreisverbands Uwe Kaier mit der Ehrung. Er hatte die Leitung des KIT vor einigen Monaten abgegeben. Als Einsatzkraft ohne Leitungsfunktion engagiert sich Uwe Kaier weiterhin beim KIT.

Nach zwölf Jahren an der Spitze des KIT hatte sich Uwe Kaier auf Grund zahlreicher anderer Verpflichtungen entschlossen, die Leitung abzugeben. Seine Nachfolge traten Margarete Lenz und Andreas Wagner als Zweier-Team an. Das Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverbands Waldshut bietet Betroffenen, Angehörigen und Augenzeugen nach schicksalhaften, dramatischen Ereignissen psychosoziale Unterstützung an. Alle Mitglieder des KIT leisten ihren Einsatz rein ehrenamtlich, zusätzlich zu ihrer jeweiligen Berufstätigkeit.

Das Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverbands Waldshut ist jederzeit rund um die Uhr bereit, Menschen in der ersten Phase nach einem belastenden Ereignis beizustehen, etwa nach dem plötzlichen Tod eines Angehörigen, bei schweren Verkehrsunfällen oder bei Wohnhausbränden.

Als Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Waldshut würdigte Günter Kaiser die besonderen Leistungen und Verdienste Uwe Kaiers. Besonders wertvoll sei dessen immense Einsatzerfahrung als Gründungsmitglied des KIT, als Polizeibeamter, als Mitglied der Feuerwehr, in der Supervision von Einsatzkräften nach belastenden Situationen und als Ausbilder beim DRK-Kreisverband Waldshut. Günter Kaiser betonte, dass die Goldene Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbands Waldshut eine seltene und besondere Auszeichnung ist.