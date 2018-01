Waldshut Ausgesetztes Baby: Mutter des Neugeborenen sagt aus

Die Mutter des vor kurzem in Waldshut auf dem Parkplatz des Spitals ausgesetzten Babys hat jetzt ausgesagt. Demnach geht die Polizei von einer Überforderung als Tatmotiv aus.

Nachdem eine Frau am vergangenen Mittwoch ihren neugeborenen Jungen auf dem Parkplatz des Waldshuter Spitals ausgesetzt hat, hat die Polizei nun Erkenntnisse zum Tatmotiv ermitteln können. Demnach zeichnete sich bei der 22 Jahre alten Mutter eine Überforderung ab. Die Frau, die ihren Sohn in den Morgenstunden geboren hat, sei laut Informationen der Polizei im Glauben, dass sich beim Spital Waldshut eine Babyklappe befindet, zum Krankenhaus gefahren sein.

Da dies aber nicht der Fall gewesen sei, habe sie ihr Kind gut sichtbar am Eingang des Parkplatzes abgelegt. Sie rief dann anonym im Krankenhaus an und teilte den Ort ihres Babys mit. Dieser Anruf konnte durch die Ermittlungen bestätigt werden. In der Zwischenzeit war der Säugling allerdings von Mitarbeitern des Krankenhauses, die zur Frühschicht kamen, gefunden worden. Der Säugling befindet sich derzeit in einer Bereitschaftspflege.