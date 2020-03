20 Monate dauern die Sanierungsarbeiten an der Kolpingbrücke beim Waldshuter Bahnhof und die damit einhergehenden Änderungen der Verkehrsführung inzwischen an. Weil unter anderem der Zustand des 48 Jahre alten Bauwerks weitaus schlechter war, als die Behörden und Bauunternehmen vor Beginn der Arbeiten Ende August 2018 angenommen hatten, verzögerte sich die Fertigstellung um etwa elf Monate. Nun könnte ausgerechnet das Coronavirus dafür sorgen, dass die Sanierung der Kolpingbrücke früher als gedacht abgeschlossen werden kann.

An den südlichen Stützmauern der Rampen führen Arbeiter derzeit die Betonsanierung durch. | Bild: Juliane Schlichter

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen zur Eindämmung der Viruserkrankung steht das öffentliche Leben still. Weil die meisten Menschen zuhause bleiben und sich an das Versammlungsverbot halten, sind nicht nur Gehwege und Plätze nahezu leer, auch auf den Straßen herrscht derzeit nur wenig Verkehr.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen die Bundesstraße 34 unter der Kolpingbrücke Ende der vergangenen Woche voll gesperrt. Der Verkehr aus beiden Richtungen wird über die Auffahrtsrampen umgeleitet.

„Durch die Vollsperrung ist es jetzt möglich, an beiden Stützmauerseiten gleichzeitig zu arbeiten“, teilt Dieter Bollinger, leitender Baudirektor beim Regierungspräsidium Freiburg, in dessen Auftrag die Rampen seit September des vergangenen Jahres instand gesetzt werden, auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

An den südlichen Wänden der Rampen wird derzeit die Betonsanierung durchgeführt, während an der nördlichen Wand die Farbbeschichtung bereits vorbereitet und in der übernächsten Woche mit der Gestaltung der Wandfläche begonnen werden kann.

Die B 34 ist aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens unter der Kolpingbrücke voll gesperrt. Schilder weisen Verkehrsteilnehmer auf die Umleitung über die Rampen hin – hier in westlicher Richtung. | Bild: Juliane Schlichter

Die Bauzeit könne durch die Vollsperrung der B 34 um rund zwei Wochen verkürzt werden. „Immer aber vorausgesetzt, dass ausreichende Temperaturen und niedere Luftfeuchtigkeit gegeben sind“, fügt Dieter Bollinger hinzu.

Auf einen genauen Fertigstellungstermin möchte sich der Baudirektor deshalb nicht festlegen. Er rechne aber mit Ende April. Bei einer Baustellenbegehung Anfang März mit dieser Zeitung hatte Bollinger Mitte Mai als Termin genannt. Damals war man noch davon ausgegangen, dass an den nördlichen und südlichen Stützmauern nacheinander gearbeitet werde.

Die Vollsperrung habe gegenüber einer halbseitigen Sperrung neben der Zeitersparnis einen weiteren Vorteil. „Dadurch erhöht sich die Arbeitssicherheit für die am Bau Tätigen“, erklärt Bollinger. Denn hinter den Rücken der Männer, die an den Stützmauern arbeiten, fahren keine Autos und Lastwagen. Außerdem reduziere sich die Lärmbelastung für die Arbeiter. „Das führt wiederum zu erhöhter Produktivität“, so der Baudirektor.

Baustelle kein öffentlicher Raum

Das Corona-bedingte Kontaktverbot beeinträchtige nicht die Arbeiten auf der Baustelle, wie Dieter Bollinger auf Nachfrage erklärt. „Bei der Baustelle handelt es sich um keinen öffentlichen Raum. Auf der Baustelle gelten die Arbeitsstättenverordnungen und die entsprechenden Gesundheitsschutzverordnungen.“

Zudem bestehe auf der Baustelle während der Arbeitszeit kein sozialer Kontakt nach außen. „Die Abstandsregelungen von 1,5 Meter werden grundsätzlich eingehalten. Bei verschiedenen Arbeitsgängen werden diese – wie in anderen Berufsbereichen auch – im absolut erforderlichen Maß unterschritten“, so Bollinger weiter.

Weil die B 34 voll gesperrt ist, wird der Verkehr über die Rampen geleitet. Diese Fahrzeuge haben Vorfahrt. Ein Warnschild auf der Brücke weist Verkehrsteilnehmer auf die geänderte Verkehrsführung hin. | Bild: Juliane Schlichter

Nach derzeitigem Stand habe die Corona-Krise keine weiteren Auswirkungen auf die Baumaßnahme. „Dies kann sich jedoch sehr schnell ändern, wie sich derzeit ja leider überall im Land zeigt“, sagt der Baudirektor. Die erforderlichen Materialien für die Betonsanierung sowie für die Beschichtungen und Gestaltungsarbeiten sind bestellt. „Derzeit ist nicht zu erwarten, dass es hier zu Lieferengpässen kommt“, so Bollinger weiter.

Verzögerung gibt es hingegen bei der Brüstung für die Rampen aufgrund der Lieferschwierigkeiten für Stahl aus China, wie Dieter Bollinger bereits Anfang des Monats informierte. „Zum Geländer gibt es nichts Neues. Ein Liefertermin wurde noch nicht benannt“, teilt er nun mit.