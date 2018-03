Waldshut Ausbildung zum Techniker an den Gewerblichen Schulen Waldshut

Die Gewerblichen Schulen Waldshut bieten zweijährigen Lehrgang der Fachschule für Technik im Profil Automatisierungstechnik/Mechatronik an.

Zum 11. Mal findet im laufenden Schuljahr an den Gewerblichen Schulen Waldshut der zweijährige Lehrgang der Fachschule für Technik im Profil Automatisierungstechnik/Mechatronik statt. Hier werden Inhalte der Elektrotechnik, der Informatik und der Maschinentechnik vermittelt. Voraussetzung für die Teilnahme sind der Facharbeiter- oder Gesellenbrief, das Abschlusszeugnis der Berufsschule und mindestens 18 Monate Berufserfahrung zu Beginn der Ausbildung.

Die Technikerarbeit im zweiten Ausbildungsjahr dient dazu, die Absolventen mit den typischen Aufgaben der Betriebe vertraut zu machen. Für die Unternehmen, die Themen und Betreuer zur Verfügung stellen, ergibt sich der Vorteil, potenzielle Bewerber um eine Stelle schon vor der Probezeit näher kennenzulernen. Die Lehrgangsteilnehmer wiederum erhalten einen Einblick in die Betriebe und deren Abläufe sowie in Tätigkeiten des mittleren Managements der Wirtschaft.

Abschlussprüfung

Mit der erfolgreichen Abschlussprüfung zum „Staatlich geprüften Techniker“ (Fachrichtung Automatisierungstechnik/Mechatronik), die im Mai stattfindet, eröffnet sich durch den Erwerb der Fachhochschulreife auch die Möglichkeit zu einem weiterführenden Studium. Die staatlich geprüften Techniker von den Gewerblichen Schulen Waldshut werden zudem in der heimischen Wirtschaft gerne eingestellt.

Die Absolventen des laufenden Techniker-Lehrgangs präsentieren ihre Technikerarbeiten öffentlich am 14./15. Juni an den Gewerblichen Schulen Waldshut. Zwei der diesjährigen Absolventen der Technikerschule, Philipp Enold und Manuel Beutler, arbeiten mit der Firma Elmotec in Kleindöttingen in der Schweiz zusammen, die Lötsysteme und Antriebstechnik entwickelt. Im kommenden Schuljahr beginnt am 10. September an der Fachschule für Technik ein neuer Lehrgang in Automatisierungstechnik/Mechatronik einschließlich Fachhochschulreife.

