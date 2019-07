Mit der Sanierung ist die westliche Wallstraße in Waldshut zu einem Schmuckstück geworden. Noch besser zur Geltung kommt etwa das schattige Plätzchen hinter dem Rathaus, wo bei der gegenwärtigen Tropenhitze der Brunnen willkommene Abkühlung bietet.

Doch es gibt noch andere Besonderheiten. Eine Anwohnerin hat auf die Beschilderung aufmerksam gemacht, die bei der Einfahrt von der Waldtorstraße auf die Verkehrsregelungen in der Gasse hinweist (Verbot für Kraftfahrzeuge außer Anliegern und Lieferanten, Parkverbot).

Die Blechtafeln stehen, anders als man es sonst gewohnt ist, bei der Einmündung nicht rechts, sondern sind links beim Gasthaus Lamm in Querrichtung so aufgestellt, dass man sie als Ortsfremder auf den ersten Blick auch auf die Waldtorstraße beziehen könnte.

Eindeutig oder verbesserungsbedürftig? Die Verkehrsschilder für die Wallstraße an der Lamm-Ecke. | Bild: Roland Gerard

Jürgen Wiener von der Ortspolizeibehörde erklärt dazu auf Nachfrage: Ein zusätzlich montierter Einbahnstraßenpfeil und das Schild „Wallstraße“ würden deutlich machen, für welchen Bereich die Hinweise gelten.

Doch warum überhaupt wurden die Verkehrszeichen so positioniert? Das hängt laut Wiener mit den Sichtverhältnissen zusammen: Auswärtige Autofahrer würden andernfalls das allgemeine Durchfahrtsverbot zu spät erkennen und dann möglicherweise zurücksetzen, was zu Unfallrisiken führen könnte.

Ob es doch an der Beschilderung liegt oder an der Gleichgültigkeit mancher Autofahrer: Wer etwa abends vor einem der netten Imbisslokale sitzt, kann lebhaften Verkehr nicht nur von Anliegern beobachten. Geprüft wird nun jedenfalls, ob an der Lamm-Ecke ein ergänzender Richtungspfeil zusätzliche Klarheit schaffen könnte.

Damit wäre dann, zusammen mit den bereits vorhandenen Verkehrszeichen sowie den dort angeschraubten Hinweistafeln für den Waldshuter Hof und die Tourist-Info, der kleine Schilderwald komplett.