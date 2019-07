Zuletzt wurde der 85-Jährige am Donnerstag, 18. Juli, beim Mittagessen in seinem Altenheim in der Tiengener Innenstadt gesehen. Die Polizei fürchtet, dass sich der Mann aufgrund seiner Erkrankung in einer hilflosen Lagen befindet. Möglicherweise hat er versucht, in ein Dorf in der Umgebung von Tiengen zu gelangen.