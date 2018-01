Waldshut Anzeige gegen Mann mit Schreckschussrevolver und Hakenkreuz

Ein Knall in einer Fußgängerunterführung in Waldshut hat zu einem Mann geführt, bei dem laut Polizeibericht ein Hakenkreuzanhänger sowie ein Schreckschussrevolver ohne den erforderlichen Kleinen Waffenschein sichergestellt wurden.

Ein Polizist, der am Freitagmittag privat mit seinem Rad unterwegs war, hatte aus der Unterführung an der Ochsensteige das laute Geräusch gehört. Ein Mann, den er daraufhin ansprach, flüchtete laut Polizeibericht, konnte aber von dem Beamten eingeholt worden. Unvermittelt habe der Verdächtige daraufhin einen Revolver gezogen und damit den Verfolger bedroht. Der Polizist ließ den Mann ziehen, konnte aber sehen, wie er ein Mehrfamilienhaus in einem Waldshuter Wohngebiet betrat. Befragungen dort führten nach Polizeiangaben zu einem 37 Jahre alten Mann. Der Revolver, eine Schreckschusswaffe ohne Munition, sei unter seinem Bett gefunden worden. Außerdem habe der leicht alkoholisierte Mann eine Kette mit einem Hakenkreuzanhänger getragen. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. In der Unterführung will der Mann einen Böller gezündet haben, berichtet die Polizei. Der 37-Jährige wird angezeigt. Neben dem unerlaubten Waffenbesitz wird die Staatsanwaltschaft dabei auch dem Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nachgehen.