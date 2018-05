Waldshut-Tiengen Anton Bernhard Hilbert von Haus und Grund spricht über das Verhältnis von Vermietern und Mietern

Anton Bernhard Hilbert, Vorstandsvorsitzender von Haus & Grund Hochrhein, spricht über das Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern und verrät, warum dieses Verhältnis oft mit Vorurteilen behaftet ist.

Herr Hilbert, bevor wir über das Verhältnis von Vermietern und Mietern sprechen, wer kann Vereinsmitglied werden, was bieten Sie ihren 1800 Mitgliedern für wie viel Geld?

Jeder, der auf der Seite des privaten Eigentums steht, kann zu uns kommen, vor allem natürlich Immobilieneigentümer. Bei unseren Leistungen ist der Mitgliedsbeitrag von 96 Euro jährlich sehr günstig. Allein wer über uns eine Rechtsschutzversicherung abschließt, holt mehr als den Beitrag wieder rein. Neben Vergünstigungen bei unseren Partnerunternehmen, Vorträgen und dem monatlich erscheinenden Haus & Grund Magazin, ist die Beratung zum Miet-, Wohneigentums- und Erbrecht Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir bieten eine tägliche Telefonhotline und jede Woche eine Immobilienrechtsberatung sowie eine Erbrechtsberatung an. Außerdem haben wir mit deutschlandweit rund 900 000 Mitgliedern eine starke Lobby und können die berechtigten Interessen unserer Mitglieder über den Spitzenverband in Berlin vertreten. Die Vorschriften für Immobilienbesitzer und Vermieter sind so komplex, dass ein Normalbürger kaum noch durchblicken kann. Neuen Mitgliedern helfen wir deshalb sofort, qualifiziert und ohne Wartefrist.

Vermieter haben also auch ihre Sorgen und Nöte?

Mehr als man denkt. Viele Immobilienbesitzer haben schlechte Erfahrungen mit dem Vermieten gemacht und tun sich das nicht mehr an. Übertriebener Mieterschutz und ein zu enges gesetzliches Korsett vernichten Wohnraum. Vermieter haben wenig Rechte, aber sehr viele Pflichten. Bei säumigen Mietern bleibt ihnen nur der Rechtsweg vor die staatlichen Gerichte und der ist langwierig, teuer und oft verlustreich. Auf den Kosten eines Räumungsverfahrens in Höhe von mehreren tausend Euro bleibt der Vermieter in der Regel sitzen, weil beim zahlungssäumigen Mieter nichts zu holen ist. Wir helfen unseren Mitgliedern deshalb übrigens bei der Mieterauswahl, haben perfekte Vertragsformulare und machen Bonitätsprüfungen, um ihnen schlimme Erfahrungen zu ersparen.

Haben wir ein falsches Bild von Vermietern?

Das hat wohl mancher. Der private Vermieter schafft seinem Mieter ja eine Heimat. Er wird zu Unrecht als Ausbeuter dargestellt. An diesem unfairen Feindbild wirkt indirekt auch der Gesetzgeber mit, indem er Vermieter besonders benachteiligt, beispielsweise durch die Mietpreisbremse. Die hilft dem kleinen Mieter nichts und schafft auch nicht mehr Wohnraum. Das Bild vom reichen Vermieter, der nur kassiert, ist falsch. Unsere Mitglieder sehen die Mieter als ihre Kunden an und kümmern sich um deren Belange. Private Vermieter wollen weder Konflikte mit dem Mieter noch unnötige Mieterwechsel. Sie wünschen sich ein faires und langjähriges Mietverhältnis. Bei Problemen lassen viele Vermieter mit sich reden. 40 Prozent aller Vermieter erhöhen während der gesamten Mietdauer nie die Miete. Für diese Großzügigkeit bestraft das Gesetz sie dann aber mit der Kappungsgrenze. Gegen die unfaire Benachteiligung der privaten Immobilieneigentümer wehren wir uns.

Haben wir auch ein falsches Bild vom Mieter?

Falsch ist zumindest das Klischee vom armen Mieter und reichen Vermieter. Es gibt heute viele Mieter, die wohlhabender sind als ihre Vermieter. Deutschland hat eine vergleichsweise niedrige Eigentumsquote, aber nicht, weil es arm ist, sondern weil Mieten für viele besser zum Lebensstil und zur beruflichen Planung passt als ein eigenes Haus.

Sie beraten aber sicher nicht nur Vermieter.

Es gibt viele andere Anliegen, bei denen wir beraten und helfen. Etwa bei Erschließungskosten oder beim Nachbarstreit über Hecken und Zäune, hinter dem, so meine Erfahrung als Mediator, oft andere Probleme stecken. Auch beim Wohnungseigentumsrecht gibt es Fragen, zum Beispiel zum Hausgeld, zur Verwaltung oder zur Sanierung. Wir versuchen, gute außergerichtliche Lösungen zu finden, wann immer das möglich ist.

Welche zukünftigen Herausforderungen sehen Sie für Ihren Verein?

Die Digitalisierung ist ein Thema. Online-Rechtsberatungsportale werden vermehrt kommen, bei denen Maschinen mit Algorithmen über gesetzliche Rahmenbedingungen und Abläufe informieren. Gute persönliche Beziehungen, wie wir sie zu unserer Mitgliedergemeinschaft pflegen, kann die Maschine aber nicht leisten. Ich bin davon überzeugt, dass es uns in den nächsten 100 Jahren, von denen ich die letzten 33 Jahre in der vordersten Reihe mitgestalten konnte, auch noch geben wird.

Stichwort 100 Jahre – wie feiert der Haus & Grund Ortsverein Waldshut 2019 sein 100-jähriges Bestehen?

Am 23. März gibt es einen Festakt in der neuen Waldshuter Stadthalle mit dem bekannten Publizisten Oswald Metzger aus Ravensburg als Festredner. Musikalisch wird das Casal Quartett aus Hohentengen/Zürich unterhalten. Jedes Mitglied und jeder Leser ist eingeladen. Außerdem wird es, übers Jahr verteilt, verschiedene Veranstaltungen geben, so auch Vorträge mit Dieter Schmid von der Brauerei Waldhaus und Waldshuts Ex-Oberbürgermeister Martin Albers. Ein Vortrag über Architektur ist in Planung. Wir bleiben auf jeden Fall auch im Jubiläumsjahr attraktiv und interessant.

Zur Person

Anton Bernhard Hilbert (65) führt an seinem Geburtsort Waldshut ein auf Erbrecht und Immobilienrecht spezialisiertes Rechtsanwaltbüro. Seit 1985 ist er Vorstandsvorsitzender des 1919 gegründeten Vereins Haus & Grund Hochrhein, der sich für die Interessen von privaten Immobilien- und Grundstückseigentümern einsetzt. Die Vereinsgeschäftsstelle ist in der Waldshuter Rheinstraße 1. Der Verein zählt rund 1800 Mitglieder, größtenteils aus dem Landkreis Waldshut, und ist dem Landesverband Baden angegliedert. Insgesamt sind in Deutschland rund 900 Haus & Grund – Ortsvereine tätig. Hilbert ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkeltöchter. Die Hobbys des Scheffelpreisträgers sind Literatur und Golfspielen.