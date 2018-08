von SK

Ein falscher Notruf führte am Dienstag zur Mittagszeit zu einem Polizeieinsatz in der Waldshuter Kaiserstraße in der Innenstadt. Um 13.12 Uhr meldete ein Mann, dass es vor oder in einem Drogeriemarkt zu einer Messerstecherei gekommen sei. Umgehend wurden Polizeistreifen dorthin entsandt. Dort wurden jedoch weder Täter noch Opfer angetroffen, auch hatte niemand etwas von einem solchen Vorfall mitbekommen. Der Anruf wurde aus einer Telefonzelle vor dem Drogeriemarkt, der gegenüber dem Viehmarktplatz liegt, abgesetzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt wegen Notrufmissbrauchs. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07751/83 16-531 entgegen genommen.

