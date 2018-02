Waldshut-Tiengen Anklage: Oberbürgermeister Philipp Frank muss vors Narrengericht

Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank muss sich am 10. Februar vor dem Hochnotpeinlichen Malefiz Narrengericht zu Düenge verantworten. Zwei von zahlreichen Missetaten werden verhandelt. Die Vorladung hat seine Frau Tanja Frank entgegen genommen. Was dem OB vorgeworfen wird, erfahren Sie hier.

Oberbürgermeister Philipp Frank hat "den hiesigen Bürgern viele Misslichkeiten angetan". So steht es in der Vorladung des Hochnotpeinlichen Malefiz Narrengerichts zu Düenge. Philipp Frank muss sich diese Fastnacht vor dem Narrengericht der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen verantworten. Folgende zwei Vergehen werden ihm zur Last gelegt: "Innehaben einer Lebenseinstellung bezüglich Verschwendung öffentlicher Mittel versus privater Haushaltsführung nach dem Prinzip: Wasser predigen und Wein trinken" sowie "Ausbluten lassen des hiesigen Gesundheitswesen zu Gunsten unserer östlichen Nachbarn."

Seit Herbst 2015 ist Philipp Frank im Amt, schon zwei Mal hat er das Spektakel mit seiner Familie verfolgt, jetzt trifft es ihn selbst. Und natürlich wird ihm auch das Folterrad nicht erspart bleiben. Da er zurzeit im Rahmen seiner Funktion als Vorsitzender des Sparkassen-Verwaltungsrats mit einer Wirtschaftsdelegation der Sparkasse im Ausland weilt, hat Narrenrichter Klaus-Dieter Ritz seiner Frau Tanja die Vorladung des Narrengerichts ausgehändigt. Nach Aussage des Narrenrichters, kommt der Oberbürgermeister noch gut weg, denn eine ganze Fülle von Vergehen sei ausgekundschaftet worden: "Beim 13. Anklagepunkt haben wir vor Erschöpfung aufgegeben, es bleibt bei zwei Anklagepunkten."

Unterstützt von den Henkern, wird Ritz die Verhandlung zusammen mit Bernd Müller (Fürsprech) und Walter Huber (Ankläger) führen. Zumindest auf die Unterstützung seiner Familie kann der Angeklagte zählen. "Ich hoffe aber, dass sich noch viel mehr Menschen für ihn einsetzen werden", so Tanja Frank. Sie hat bereits ein passendes Kostüm für ihren Mann besorgt und ist zuversichtlich, dass er sich als studierter Geisteswissenschaftler und Mann der Sprache glänzend behaupten wird. Philipp Franks Vorgänger Martin Albers soll übrigens nie vor dem Narrengericht gestanden haben. Das Narrengericht steht für wortgewandte Unterhaltung und für die Fortführung eines historisch verbürgten Rechts: 1503 erlaubte Kaiser Maximilian I. den Tiengenern, an drei Tagen straffrei die Obrigkeit zu verunglimpfen.