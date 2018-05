Waldshut-Tiengen Amtseinführung: Lisa Bosch ist jetzt offiziell Rektorin der Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Lisa Bosch wurde offiziell als Rektorin der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut eingeführt. Die Freunde, dass die lange Vakanz an der Spitze der Schule endet, war den Redner sichtbar anzuhören. Der Waldshut-Tiengener OB Philipp Frank bezeichnete Lisa Bosch als "Glücksfall für die Schule und die Stadt".

Die Robert-Schuman-Realschule ist wieder auf Kurs: Lisa Bosch, die mehrere Jahre kommissarisch die Schule leitete, wurde nun auch offiziell als Schulleiterin bestellt und feierlich in ihr Amt eingeführt. "Nach einer langen Hängepartie und einer gefühlten Ewigkeit", so umschrieb Konrektor Martin Straubhaar die Zeit der Vakanz, sei endlich eine Lösung, "für uns die denkbar beste", gefunden worden. Unter den Gästen begrüßte er Landrat Martin Kistler, Schulamtsdirektor Frank Heinrich, Oberbürgermeister Philipp Frank und Vertreter der benachbarten Schulen.

"Die richtige Person für die richtige Aufgabe"

Im gleichen Sinne äußerte sich Frank Heinrich: "Ich freue mich, dass gerade Sie es sind, die ich heute in ihr Amt einführen kann und der richtigen Person die richtige Aufgabe zuweisen darf." Zur Schulsituation sagte er: "Alle weiterführenden Schulen müssen sich den Herausforderungen stellen, die mit dem Wegfall der Grundschulempfehlung und der Einführung der Gesamtschule auf uns zugekommen sind."

"Wichtiger Moment für die Stadt"

Dazu wünschte er der neuen Rektorin viel Erfolg und eine glückliche Hand. Auch OB Frank bedauerte, dass die Amtseinführung so lange habe auf sich warten lassen. "Der heutige Tag ist auch für die Stadt ein wichtiger Moment, eine lange Durststrecke geht damit zu Ende."

Aus der Elternzeit vorzeitig zuück an die Schule

Immer wieder sei die Schule kurzfristig ohne Schulleitung dagestanden, auch für den Schulträger keine einfache Situation. Dann habe sich endlich eine Lösung abgezeichnet: "Die Konrektorin Lisa Bosch erklärte sich bereit, ihre Elternzeit abzubrechen und vorzeitig an ihre Schule zurückzukehren." Das müsse man sich einmal vor Augen führen, so der OB, was das für eine Frau mit zwei kleinen Kindern, ein und vier Jahre alt, bedeute. Aber damit konnte an der Schule endlich wieder Ruhe einkehren. Frank: "Wir sind froh, die Realschule in Ihren Händen zu wissen. Sie sind ein Glücksfall, für die Schule und für die Stadt."

Schüler und Kollegium würdigt Rektorin

Im Namen des Kollegiums gratulierten Annabelle Bächle, Priska Claus und Anette Herz: "Wir freuen uns, jemanden an der Spitze zu haben, zu dem wir Vertrauen haben." Elternvertreter Frank Döbele erklärte: "Wir sind froh, dass die Turbulenzen ein Ende haben und wieder Ruhe einkehren kann." Schulsprecherin Julia Niegot drückte sich so aus: "Sie reden nicht lange um den Brei herum. Man weiß bei Ihnen sofort, woran man ist."

Apfelbaum als Geschenk

Zum Schluss gab es noch ein Geschenk vom Kollegium mit besonderer Symbolik: Einen Apfelbaum, der auf dem Schulareal gepflanzt werden und dokumentieren soll, Früchte kann man erst ernten, wenn man vorher Zeit und Mühe investiert hat. Für einen unterhaltsamen Rahmen mit viel Musik sorgten die Bläserklassen 5a (Leitung Ulrich Viesel) und 6a (Frank Pohl), das Duo Robert und Schu (Ulrich Viesel und Gerd Hafner) und Markus Kentzi.