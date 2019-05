Im Chilbiweg 17 in Waldshut soll eine Bäckerei für Fladenbrot entstehen. Über den entsprechenden Bauantrag wurden die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses in der jüngsten Sitzung informiert. Ein Verkauf der Backwaren an Ort und Stelle ist nicht vorgesehen. Stattdessen plant der Betreiber, vom Chilbiweg aus Dönerläden zu beliefern.

Die Fladenbrote werden in einer sogenannten Backstraße produziert, die in dem Gebäude aufgebaut wird. Die Gewerbeaufsicht und das Veterinäramt seien in die Pläne einbezogen worden, wie es in der Sitzung des Ausschusses hieß.

Zu den Auflagen, damit der Bauantrag für die Fladenbrotbäckerei genehmigt werden kann, gehört der Zeitpunkt für die Warenanlieferung der Zutaten. Diese darf ausschließlich tagsüber erfolgen. Die Auslieferung der fertigen Fladenbrote muss nachts beziehungsweise am frühen Morgen auf ein Minimum reduziert werden, um die Anwohner nicht zu stören. Das Gebäude liegt an einer Straße westlich des Chilbiplatzes, in der überwiegend Wohnhäuser stehen.

CDU-Stadtrat Markus Ebi wollte in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wissen, was sich bislang in dem Gebäude am Chilbiweg befand. Bis zu seinem Umzug in die Schmittenau im Jahr 2010 hatte dort das Unternehmen Haustechnik Tröndle seinen Standort. Zuletzt war die IGT Industrie Gase Technik GmbH in dem Anwesen untergebracht. Inzwischen ist das Unternehmen nach Ühlingen-Birkendorf gezogen.