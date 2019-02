von SK

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre bei der SüdbadenBus GmbH beschäftigten Mitarbeiter für Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung soll von 4 bis 9 Uhr erfolgen und den Pendler- und Schülerverkehr im gesamten Bereich betreffen, so die EVG am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Der Aufruf gilt in ganz Südbaden, betroffen ist auch der Kreis Waldshut mit der Niederlassung Waldshut. Der zuständige Gewerkschaftssekretär Frank-Michael Hänel begründete den Aufruf damit, dass die Geschäftsführung in den laufenden Tarifverhandlungen "nur ein recht unzureichendes Angebot" vorgelegt habe. Das sei nicht weiter hinnehmbar.

Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder sechs Prozent mehr Entgelt, mindestens jedoch 200 Euro, ein Mehr vom EVG-Wahlmodell. Damit sollen die Beschäftigten die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie mehr Geld, mehr Urlaub oder eine Arbeitsverkürzung wollen. Zudem solle die Ausbildungsvergütung erhöht und der Haustarif weiterentwickelt werden.