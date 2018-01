Am Bahnhof nichts Neues – Barrierefreiheit ist in Waldshut auch weiterhin nicht gegeben

Bauliche Maßnahmen am Bahnhof Waldshut, die die Gleise 2 und 3 barrierefrei zugänglich machen, sind auch demnächst nicht in Sicht. Die Stadt will die Bahn nicht aus der Verantwortung entlassen.

Den Waldshuter Bahnhof nutzen täglich ungefähr 5700 Reisende. Viele von ihnen können aber nur zwei der vier Gleise nutzen. Aufgrund des fehlenden Aufzugs sind Gleis 2 und Gleis 3 für Senioren, Mütter mit Kinderwagen, Menschen, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind, oder jeden, der bei durchschnittlicher Fitness einen schweren Koffer dabei hat, schwierig – für Rollstuhlfahrer sind sie überhaupt nicht zu erreichen.

Markus Flum aus Lauchringen ist einer der Betroffenen. Für den Kleinwüchsigen ist der Waldshuter Bahnhof – wohlgemerkt ein Umsteigebahnhof – so gut wie gar nicht nutzbar. „Die Hochrheinstrecke ist nicht barrierefrei“, lautet daher sein Urteil. Zwar könne man statt in Waldshut auch in Tiengen einsteigen, dies erfordere aber einen großen Planungsaufwand. Zwar setzt die SBG immer öfter barrierefreie Niederflurbusse ein, viele der Bussteige am Waldshuter Busbahnhof wiederum haben noch keine Rampen. Auch über die vermeintlich barrierefreien Züge beschwert sich Flum: „Die Rampen sind aufgrund der niedrigen Bahnsteige entweder zu steil oder zu kurz.“ Lediglich die Bahnhöfe Lauchringen West, Laufenburg und Basel sind auch für ihn tatsächlich barrierefrei.

Die Bahn verweist darauf, dass sämtliche Züge auch am Bahnhof Tiengen halten und dort barrierefrei zugestiegen werden könne. Der Mobilitätsservice der Bahn helfe bei der Planung und der Durchführung von Reisen. Der Bahnhof Waldshut sei nicht im Modernisierungsprogramm enthalten und somit seien auch keine Investitionen geplant, wie ein Sprecher der Bahn verlauten ließ. Vielmehr scheint es sich die Bahn auf der Status-Quo-Schiene bequem gemacht zu haben: Der Zustand sei ja schon viele Jahre so, wie er ist. Den allgemeinen Zustand bewertet die Bahn – auch im Hinblick auf Sauberkeit (er würde regelmäßig gereinigt) und auf die fehlenden Toiletten (diese würden mit jenen innerhalb der Züge kompensiert) – als ausreichend.

Anders sehen das die Bundestagsabgeordneten aus der Region, Rita-Schwalzelühr-Sutter (SPD) und Felix Schreiner (CDU). Beide berichten von regelmäßigen Beschwerden seitens der Bürger. Schwarzelühr-Sutter bezeichnet die Situation in puncto Barrierefreiheit als „ungenügend“ und sieht auch den Landkreis und die Kommunen in der Pflicht. Sie wirbt dafür, gemeinsam einen Aktionsplan mit Zielvorgaben zu erarbeiten. „Die Situation am Waldshuter Bahnhof ist schlicht inakzeptabel“, sagt auch Felix Schreiner. Die Bahn mache es sich mit dem Verweis auf Tiengen viel zu einfach. Darüber hinaus sei Waldshut kein Einzelfall auf der Hochrheinstrecke. Beide Abgeordneten berufen sich auf Einforderungen gegenüber der Bahn zur Verbesserung der Situation und wollen dies auch weiterhin tun. Oberbürgermeister Philipp Frank sieht die Verantwortung zur Realisierung der Barrierefreiheit klar bei der Bahn.

Bei gemeinsamen Vor-Ort-Terminen habe man die Zuständigkeiten bereits definiert. Die Stadt hat bereits hinsichtlich Sauberkeit und Optik Schritte unternommen. Dass der Konzern seinen Verpflichtungen nicht nachkomme, sei mehr als ärgerlich – für Reisende, wie auch für die Stadt. Man werde – auch im Hinblick auf die angespannte finanzielle Situation der Stadt – die Bahn nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Auch weiterhin wolle man im Dialog bleiben, um mit Sachargumenten und geplanten Aktionen von der Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme zu überzeugen, so Frank.

Hoffnungsschimmer

Gemäß dem Personenbeförderungsgesetz müssen die Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs die Belange von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel berücksichtigen, ihr Angebot bis 2022 vollständig barrierefrei zu gestalten. Zeitliche und räumliche Ausnahmen sind möglich. Welchen Einfluss das auf die Situation in Waldshut haben wird, muss sich noch zeigen.