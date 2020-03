Waldshut-Tiengen vor 18 Minuten

Als Schule voller Fantasie präsentierte sich das Hochrhein-Gymnasium in Waldshut beim Kunstfest

Das Kunstfest der Klassenstufe zwölf fand zum 17. Mal am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut statt. Die Werke der Schüler offenbarten dabei erstaunliche Talente, zum Beispiel, was die Darstellung des Faltenwurfs von Stoffen angeht.