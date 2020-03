von Manfred Dinort

Frau Albiez, Sie sind in einem bäuerlichen Haushalt aufgewachsen. Wie lief da Ihr Alltag ab?

Wir haben in Armut gelebt, wir haben gerade mal so viel gehabt, dass es zum Leben reichte. Jedenfalls konnten wir nicht in Saus und Braus leben. Mein Vater war Schuhmacher, meine Mutter hat die Landwirtschaft gemacht. Alle mussten mit anpacken und auch auf dem Feld mithelfen. Einkaufen? Das gab es damals nicht. Wir mussten von dem leben, was Keller und Küche hergegeben haben. Man musste mit allem zufrieden sein.

Dann kam die Schulzeit. Sind Sie gerne zur Schule gegangen?

Ich bin gerne zur Schule gegangen. In der Eschbacher Schule gab es nur ein Klassenzimmer, mal wurden alle Klassen zusammen, mal getrennt unterrichtet.

Können Sie sich noch an einzelne Lehrer oder Mitschüler erinnern?

Natürlich kann ich mich an die ehemaligen Mitschüler und an unseren Lehrer erinnern. Er hieß Sebastian Rosenfeld (Name verändert) und hat im oberen Stockwerk des Schulhauses gewohnt. Tatzen gab es auch, das hat er am besten gekonnt.

Haben Sie danach einen Beruf erlernt?

Ich habe Kurse mitgemacht und Schreibmaschine gelernt. Ich habe mich für vieles interessiert, aber keinen festen Beruf erlernt. Statt dessen habe ich viele kleinere Tätigkeiten ausgeübt, um etwas Geld zu verdienen. So habe ich nach dem Krieg die Lebensmittelkarten im Dorf verteilt und für einen Minilohn in der ehemaligen Spinnerei Gessler in Waldshut gearbeitet, die einem Schweizer gehörte. Während des Krieges wurde ich bei der Bahn zwangsverpflichtet.

Lauchringen Alma Dreher aus Oberlauchringen feiert ihren 102. Geburtstag: Im hohen Alter immer noch beweglich und geistig fit Das könnte Sie auch interessieren

Hätten Sie gerne einen Führerschein gehabt?

Den hätte ich gerne gemacht, aber dafür hatten wir kein Geld. Trotzdem bin ich oft, zumindest auf dem Feld, Traktor gefahren.

Bedauern Sie heute, dass Sie keine eigene Familie hatten?

Das bedaure ich sehr, ich hätte gerne eine eigene Familie gehabt. Aber ich musste mich ja zuhause um alles kümmern, denn die Männer waren ja alle im Krieg. Auch meine Brüder waren im Krieg, ich war immer der Lückenbüßer. Da war für eine eigene Familie kein Platz.

Wie lange waren Sie als Mesnerin tätig? Hat das Spaß gemacht?

Ob Spaß oder nicht, das war nicht die Frage. Aber einer musste es machen und alle haben auf mich gezeigt. Ich stand stark unter Druck, denn ohne Messmer wäre wohl unsere Filiale geschlossen worden. Jedenfalls war es keine einfache Aufgabe, man musste immer parat stehen, in der Frühe die Kirchentüre aufschließen und am Abend alles wieder zumachen.

Wie läuft heute Ihr Alltag ab? Machen sie noch Arbeiten im Haushalt?

Ich helfe, so gut es eben geht, noch ein bisschen im Haushalt. Aber inzwischen habe ich eine Polin, die mir die meisten Arbeiten abnimmt. Froh bin ich, dass ich im Hause meines Bruders wohnen kann und hier gut versorgt bin.

Haben Sie sich in Eschbach immer wohl gefühlt? War es früher besser als heute?

Eschbach war eine arme Gemeinde. Die obere Schicht hat uns da unten dirigiert, damit mussten wir klarkommen.

Lesen Sie noch ab und zu die Zeitung?

Ich lese jeden Tag die Zeitung, sehr ausführlich sogar. Früher habe ich auch selbst Zeitungstexte zum örtlichen Geschehen verfasst. Häkeln und Stricken, das war nicht meine Sache, da habe ich lieber gelesen. Und in den Garten gehen, das kann ich jetzt nicht mehr.

Gehen Sie noch an Feste und Veranstaltungen?

Ja, ich gehe noch gerne ans Brunnenfest, ans Pankratiusfest, zum Seniorennachmittag und zum monatlichen Treff der Senioren. Und selbstverständlich gehe ich noch regelmäßig in die Kirche.

Haben Sie auch mal Urlaub gemacht, eine Reise unternommen oder Ausflüge gemacht?

Ich habe gerne Tagesausflüge gemacht und dazu die öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt. Die Fahrpläne hatte ich alle im Kopf. Ich bin zu meiner Tante nach Zürich gefahren oder ich habe an den Wallfahrten nach Einsiedeln, Todtmoos oder St. Blasien teilgenommen. Große Reisen waren für mich nicht drin.

Wenn Sie zurückdenken: Gab es auch schwere Zeiten? Welches sind Ihre schönsten Erinnerungen?

Schlimm waren die Kriegszeiten. Vier Brüder sind gefallen. Dann wurde auch noch der jüngste eingezogen, zwei Wochen vor Kriegsende. Der geriet zwar in Gefangenschaft, kam aber als einziger wieder zurück. Am schönsten war es, wenn ich zu meiner Gotti nach Zürich fahren konnte.