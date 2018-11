von Susanne Schleinzer-Bilal

Vor einem fast vollbesetzten Ali-Theater in Tiengen traten Aljosha Konter und die Band Leo Grande auf. "Ich freue mich so, wieder einmal in meiner Heimat spielen zu können", freute sich Konter. Zusammen mit seinem Bandkollegen und Gitarristen Philipp Marx bestritt er den ersten Teil des Abends. Mit seinem "Deutschpop" hat er einmal mehr bewiesen, dass gute Musik nicht unbedingt auf Englisch sein muss. Er kann fröhlich, romantisch, ironisch oder auch nachdenklich sein, das Publikum war jedenfalls begeistert.

Durch "Ärzte" zur Musik gekommen

Immer wieder thematisierte er die Beziehung zwischen Mann und Frau: "Und wir haben uns Hals über Kopf – und es war gut." Auch eine Hommage an seine Eltern und seine Familie, die allesamt im Publikum saßen, war dabei: "Ich wollte nur eben sagen: Ich hab euch lieb".

"Eigentlich bin ich durch ein Konzert der Ärzte Musiker geworden", erklärte Konter und gab ein Stück der "Ärzte" zum Besten: "Wenn alle Männer Mädchen wären". Die Zuhörer verlangten lautstark nach einer Zugabe, die Konter und Marx gerne gewährten.

Nachdenklich bis poetisch

"Nudeln mit Soße" servierte dann im zweiten Teil Toni Hofmann mit seiner Band Leo Grande. Auch er einer der ganz Großen, der das Publikum mit seinen Liedern mal nachdenklich, mal poetisch, mal geistreich, überzeugte und zum Träumen einlud.

Mit Songs wie "Ich wäre so gerne integriert", "Guten Tag", oder "Fehl am Platz" oder auch "Mein Name ist Mensch" hatte er sich rasch in die Herzen der Zuhörer gesungen. Perfekt ergänzt wurde sein Auftritt durch seine Bandkollegen Jonathan Kirchgessner am Keyboard, Andrea Zuliani am Schlagzeug und Raffael Bernhardt am Kontrabass. Auch diese Band durfte nicht ohne Zugabe gehen. Einmal mehr hat das Ali-Theater mit der Wahl dieser großartigen Musiker einen Volltreffer gelandet.

