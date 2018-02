Tiengen Ali-Theater entführt am 17. März mit Tanzshow in den Orient

Ali-Theater entführt am 17. März mit Tanzshow in den Orient

Zusammen mit dem Tanzstudio El Baladi aus Freiburg veranstaltet die Tänzerin Marietta Heyn aus Waldshut-Tiengen am Samstag, 17. März, wieder eine orientalische Tanzshow im Ali-Theater in Tiengen. Die Vorstellung kombiniert Höhepunkte und Tänzerinnen aus früheren Vorstellungen, darunter eine Doppelschleier-Schwarzlicht-Interpretation von Marietta Heyn und Silke Eulenburg, eine weitere in der Region bekannte Lehrerin für orientalischen Tanz. Zu erleben sind laut Ankündigung auch neue Choreografien und Tänzerinnen, die in Tiengen noch nicht mit auf der Bühne standen. Auf dem Programm stehen Auftritte von Ensembles aus Freiburg und Hüfingen. Die Organisatoren: „Es wird ein weiter Bogen in die facettenreiche Welt des orientalischen Tanzes geschlagen, vom klassischen orientalischen Tanz über Tribal bis hin zu Oriental Fantasy. Es verspricht, wieder ein sehenswertes Ereignis zu werden.“ Kartenvorverkauf (18 Euro, ermäßigt 16 Euro): Tourist-Info Waldshut, Buchhandlung Kögel in Tien­gen, Tui Lauchringen, Reservix und im Ali-Theater (www.ali-theater.de).