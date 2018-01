Kreis Waldshut Alexander Wittwer (AOK) über Neujahrsvorsätze: "Kleine Ziele setzen"

Auf einen Kaffee mit...Alexander Wittwer, bei der AOK zuständig für die Gesundheitsförderung, spricht über Neujahrsvorsätze, wie abzunehmen, mehr Sport zu treiben oder sich gesünder zu ernähren.

Herr Wittwer, mit jedem Jahreswechsel nehmen sich Menschen vor, abzunehmen, mehr Sport zu treiben oder sich gesünder zu ernähren. Was halten Sie von den Vorsätzen? Sind sie eine Chance?

Ja, das kann man schon sagen. Es ist bekannt, dass rund 25 Prozent der Menschen die Vorsätze längerfristig umsetzen. Aber leider überfordern sich Menschen eben auch schnell dabei. Speziell, wenn jemand abnehmen möchte und sich kein genaues oder ein viel zu hohes Ziel setzt.

Zum Beispiel?

Nehmen Sie eine Person, die übergewichtig ist. Wenn sich diese vornimmt, 20 oder 30 Kilogramm abzunehmen, ist das Ziel sehr schwer zu erreichen. Und wenn es dann nicht so schnell geht, wie man es gerne hätte, setzt die Resignation ein. Hätte die Person sich kleine Ziele gesetzt, wie drei, vier oder fünf Kilo abzunehmen, und erreicht das Ziel dann auch, ist die Motivation höher, noch weiter abzunehmen. Wenn man einen Erfolg sieht, macht man eher weiter.

Wie sieht es mit dem Vorsatz Sport aus?

Auch hier ist die Frage, wie intensiv man sich daran macht. Von Null auf 100 hat ähnliche Konsequenzen wie bei dem Abnehmproblem. Besser ist es, Bewegung zunächst in den Alltag einzubauen, sodass man nicht die Lust verliert. Ein ganz simples Beispiel ist, anstelle des Aufzugs einfach mal die Treppe zu nehmen und sein Pensum dann langsam zu steigern.

Also nicht gleich ein Dauerabo im Fitnessstudio?

Nicht unbedingt. Denn viele Menschen überfordern sich auch und verlieren schnell die Lust. Aber eine sogenannte Couch-Potato wird halt selten zum Arnold Schwarzenegger. Ich denke, ein guter Vorsatz beginnt damit, zunächst einmal in sich hinein zu hören und sich genau zu fragen, was man will und wie man ist.

Haben Sie einen Tipp, wie man den inneren Schweinehund am besten besiegt?

Der innere Schweinehund ist ja eigentlich nichts anderes als unser Unterbewusstsein. Deshalb kann und sollte man es auch nicht besiegen. Ich habe mal ein Buch gelesen, das Limbi (von: limbisches System) heißt. Der Autor erklärt darin, wie das Unterbewusstsein funktioniert. Er geht ganz liebevoll mit dem Limbi um. Der Trick besteht darin, Limbi gewisse Sachen schmackhaft zu machen, wie sich eben erst einmal kleine Ziele zu setzen und die Erfolge gemeinsam zu feiern. Man sollte schauen, was einem persönlich liegt. Wer abnehmen will, muss erkennen, ob er sich lieber bewegen will oder doch eher auf das tägliche Stück Torte verzichten kann.

Die AOK stellt Kunden mit Gewichtsproblemen auch Ernährungsberaterinnen zur Seite. Wie können die helfen?

Zunächst einmal schauen sie sich beispielsweise die Essgewohnheiten an. Da müssen die Teilnehmer dann wirklich konsequent ein paar Tage hintereinander aufschreiben, was genau sie zu sich nehmen essen. Dann erfolgt die gemeinsame Analyse. Dabei bekommt der Teilnehmer einen genauen Einblick, was in den einzelnen Lebensmitteln tatsächlich drin ist. Bei vielen beliebt ist beispielsweise Eistee. Sie denken, da steckt das Wort Tee drin und deshalb ist es gesund. Aber nur einige achten darauf, wie viel Zucker dort eigentlich enthalten ist. Oder nehmen Sie eine Wurst, da stecken bis zu 60 Prozent Fett drin. Die Ernährungsberater schauen auch, wo eine Veränderung dem Kunden am wenigsten wehtut. Wenn jemand nicht auf seine Butter auf dem Brot verzichten kann, dann muss man das akzeptieren. Aber vielleicht reicht ja auch nur ein Teil der Buttermenge. Das sind so kleine Kniffe für den Alltag.

Haben Sie sich selbst auch etwas für das neue Jahr vorgenommen?

Was für mich wichtiger ist, ist das Thema Stress und wie man richtig damit umgeht. Dazu gehören auch Handy oder E-Mails. Privat versuche ich, nur zwei Mal täglich nach den Nachrichten zu schauen. Auf Arbeit geht das natürlich nicht. Die AOK bietet in diesem Zusammenhang das Programm „Lebe Balance“ an. Das Training trägt dazu bei, die persönliche Widerstandskraft gegen psychische Belastungen zu stärken. Unter anderem wird stark auf das Thema Achtsamkeit eingegangen. Dabei lernt man, die Wahrnehmungsfähigkeit zu schärfen und Kleinigkeiten bewusst Beachtung zu schenken, zum Beispiel wie schön es ist, dass die Sonne scheint oder jemand einen anlächelt. Oder mal eine kleine Pause von wenigen Minuten einzulegen, damit man sich danach wieder besser konzentrieren kann.

Wenn man diese Punkte beherzigt und auf sich achtet, fällt einem dann das Abnehmen leichter?

Ja, ganz sicher. Ich kenne viele, die einen Job haben, bei dem sie mächtig unter Strom stehen. Wenn sie nach Hause kommen, setzen die sich erst einmal an den Tisch, stopfen Essen in sich hinein, vielleicht auch noch Bier, legen sich dann auf das Sofa und lassen sich vom Fernseher ablenken. Ich glaube, es wäre besser, wenn man zu Hause noch einmal reflektiert: Was war heute schön und was hat mich geärgert und warum? Sich alles eben ganz bewusst machen.

Wann haben Sie das für sich geschafft?

Auch erst in den letzten Jahren. Ich habe selbst an einigen Programmen teilgenommen.

Wie viele Menschen sind aufgrund von Stress im Landkreis Waldshut krank?

Nach Rückenproblemen und Atemwegserkrankungen sind psychische Erkrankungen mit rund elf Prozent die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Natürlich spielt dabei auch Burn-Out eine Rolle. Wie viele Menschen aber tatsächlich unter dem völligen Ausgebranntsein leiden, lässt sich nicht sagen, weil es dafür keinen Diagnoseschlüssel gibt. Im Anfangsstadium einer psychischen Belastung können sich die Menschen auch oft noch selbst helfen. Es geht in erster Linie darum, den Stress frühzeitig mit Erholungspausen und Entspannungstechniken in den Griff zu bekommen und an seiner psychischen Widerstandskraft zu arbeiten. Übrigens deuten neuere wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hin, dass auch ein hoher Prozentanteil der chronischen Rückenschmerzen mit der Psyche zusammenhängt und weniger mit körperlichen Problemen.

Das heißt, zum nächsten Jahreswechsel sollte man sich den Vorsatz Achtsamkeit auf die Fahne schreiben?

Das geht auch schon früher (lacht). Aber wenn man das geschafft hat, dann läuft auch der Rest besser. Nur eben bitte nicht überfordern und ganz wichtig: Immer dran bleiben!

Zur Person

Alexander Wittwer ist in Waldshut geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der 59-Jährige ist AOK-Betriebswirt und zuständig für die Gesundheitsförderung. Seine Hobbys sind Badminton, Tennis und Wandern.