Das prominenteste deutsche Todesopfer der Grippe-Pandemie von 1889 bis 1890 war Kaiserin Augusta, Gemahlin des ersten deutschen Kaisers Wilhelm I. (1797 – 1888). Die 79-Jährige starb am 8. Januar 1890 in Berlin im Beisein ihrer Tochter, der badischen Großherzgin Luise. Die im Oktober 1889 in Russland ausgebrochene Influenza sprang in kürzester Zeit nach Westeuropa und dann auch in die USA über und forderte weltweit bis Dezember 1890 eine Million Tote.

"Die Influenza, diese abscheuliche Modekrankheit unserer Tage", heißt es in einer Notiz des Alb-Bote vom 3. Januar 1890, "macht sich auch bei uns breiter als angenehm ist. Es dürfte wohl kaum ein Haus, eine Familie ohne Influenza-Kranke geben und selbst von jenen, welche die Krankheit nicht derart fest gepackt hat, dass sie das Bett hüten müssen, ist wohl kaum einer, der ganz uninfluenziert wäre. Zum Glück tritt die Krankheit in Waldshut bisher noch in milder Form auf, und wir wollen recht herzlich wünschen, dass es so bleibt und der unliebsame Gast verschwindet, ohne ernstlichen Schaden angerichtet zu haben." Zum Schluss der Notiz aus Waldshut wird als Heilmittel empfohlen, morgens und abends Brust- und Lungengegend sowie die Fußsohlen mit Terpentinöl einzureiben und das Zimmer recht durchlüftet zu halten. "Bei Durst trinke man frischen kalten Wein, zwei bis drei Glas voll nacheinander. Danach ist der Patient in zwei bis drei Tagen wieder geheilt", hieß es. "Bald ist kein Haus mehr, in dem die Influenza nicht ihre Einkehr gehalten hat", berichtete der Alb-Bote am 16. Januar aus Hohentengen. Ganze Familien waren erkrankt, manche seit 14 Tagen. In der Schule fehlten 20 bis 30 erkrankte Kinder. In Säckingen war die Schule wegen Influenza vorübergehend sogar ganz geschlossen.

Dennoch endete die Grippe-Welle in den Landkreisen Waldshut und Säckingen allem Anschein nach mit weitaus weniger Todesfällen als anderswo. Unter den Grippe-Toten in der Region war der bekannteste Franz Mehr in Säckingen, Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Tageszeitung "Trompeter von Säckingen".