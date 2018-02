Waldshut-Tiengen Aktionsgemeinschaft Tiengen unterstützt Sanierung der Peter-Thumb-Kirche

Für die anstehende Sanierung der Peter-Thumb-Kirche in Tiengen hat der Förderverein die Aktionsgemeinschaft Tiengen ins Boot geholt. Die Vorsitzende Christa Bader sagte die Unterstützung des Vereins zu. Wie das Vorhaben unterstützt werden soll, erfahren Sie hier.

Tiengen – Auf eine breite Basis stellen die Verantwortlichen der Gemeinschaft zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche Tiengen ihre Bemühungen zur Finanzierung der Renovierung der teilweise stark verwitterten und schadhaften Kirche. Um neben der Pfarrgemeinde auch in der Geschäftswelt und der Bevölkerung eine größere Resonanz zu erreichen, wurden in der jüngsten Vorstandssitzung des Fördervereins die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Tiengen eingeladen und mit dem Projekt vertraut gemacht. „Wir wollen die Aktionsgemeinschaft dafür gewinnen, die Grundidee des Erhalts der Peter-Thumb-Kirche in ihre vielfältigen Aktivitäten mit einzubeziehen und immer wieder auf die momentane Situation hinzuweisen“, erläuterte Werner Dörflinger, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins gegenüber der Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft, Christa Bader, und der Pressesprecherin Nikola Kögel.

Es gehe nicht nur um eine Kirchenrenovierung, sondern um den Erhalt eines bedeutenden Kulturbauwerkes als Wahrzeichen von Tiengen und der ganzen Region. Dörflinger konnte von einem gelungenen Start des Fördervereins zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche berichten, dem bereits knapp 150 Mitglieder angehören. Allerdings reiche dies noch lange nicht aus, weshalb weitere Mitglieder willkommen seien und gleichzeitig besondere Spendenaktionen zur Finanzierung der anstehenden Bauarbeiten vorbereitet würden, ergänzte er.

Christa Bader konnte sich mit dem Gedanken der Mitwirkung identifizieren und verdeutlichte, dass die Kirche als zentrales Wahrzeichen von Tiengen bisher schon in verschiedenen Publikationen und Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft einbezogen war. Sie sagte eine entsprechende Unterstützung zu und ließ keinen Zweifel daran, dass der Erhalt der Kirche als zentrales Wahrzeichen von Tiengen auch ein Anliegen der Tiengener Geschäftswelt sei. Pfarrer Ulrich Sickinger konnte als Vorsitzender des Fördervereines davon berichten, dass mit der Turmrenovierung als erstem Abschnitt der Baumaßnahmen voraussichtlich im März 2018 begonnen werden könne.

