vor 4 Stunden Manfred Dinort Aichen Aichen kann einige gute Bilanzen vorweisen

Ortsvorsteher Christian Maier hielt bei Bürgerversammlung einen Rückblick auf 2017. 16 500 Euro wurden in diverse Projekte und Förderungen gesteckt. In diesem Jahr ist laut EDV-Spezialisten Norbert Bodmer die Anbindung an das schnelle Internet vorgesehen.