Waldshut-Tiengen Aichen hat jetzt eine eigene Rockband: Glass in the Ass

Aichen hat jetzt eine eigene Rockband: Glass in the Ass

Die neue Aichener Rockband Glass in the Ass spielt bevorzugt Hard Rock. Der erste öffentliche Auftritt beim Bezirksmusikfest war ein voller Erfolg.

Fünf Tage lang feierte Aichen das Bezirksmusikfest, fünf Tage lang lag Blasmusik in der Aichener Luft – aber nicht nur: Auch ganz andere Klänge drangen aus dem Festzelt. Die vielleicht lautesten und wildesten Töne kamen aber keineswegs von den Gastbands, sondern von Aichenern selbst: Johannes Kromer (Gesang), Gerd Schmid (Schlagzeug), Martin Isele (Bass), Daniel Stöckl und Markus Feser (beide Gitarre) hatten unter dem Bandnamen Glass in the Ass ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die Premiere war denn auch ein voller Erfolg.

Die Band punktete beim Publikum mit Klängen der härteren Art: Mit Hard Rock bis zu Heavy Metal, nur zwischendurch war auch mal ein etwas sanfterer Rock-Klassiker zu hören. Die Band spielte unter anderem Titel von Metallica, Iron Maiden, AC/DC und Accept, die meisten stammten aus den 70er und 80er Jahren. Eine Lebenseinstellung nennt Schlagzeuger Gerd Schmid diese Art von Musik.

Der Bandname Glass in the Ass ist übrigens nicht ganz jugendfrei: Glas im Hintern heißt er übersetzt und ist – wie die Bandmitglieder erzählen – aus einer Bierlaune heraus entstanden. Die etwas provokante Aussage des Namens, der durch den Reim gut ins Ohr geht, war für die fünf Musiker genau das Richtige.

Die 29 bis 40 Jahre alten Bandmitglieder stehen mit beiden Beinen im Leben. Sie sind als Mechaniker, Qualitätsingenieur oder selbstständig tätig. Teilweise haben sie auch Familie. Zwei sind im Aichener Narrenverein engagiert, einer spielt im Musikverein Aichen Waldhorn. Zusammengefunden haben sie vor rund eineinhalb Jahren. Markus Feser und Daniel Stöckl machten zusammen im Wohnzimmer Musik, nach und nach kamen die anderen drei Bandmitglieder dann hinzu. Sie spielten gelegentlich im privaten Kreis, hatten aber immer das Ziel, öffentlich aufzutreten. Der Musikverein Aichen hatte als Veranstalter des Bezirksmusikfestes vermittelt, dass sie im Festzelt als Vorgruppe von Slamjam auftreten können. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Daniel Stöckl. Durch diesen Auftritt hat die Band jetzt noch mehr Lust, sich öffentlich zu präsentieren. „Zwei bis drei Auftritte im Jahr sind unser Ziel“, sagt Sänger Johannes Kromer.