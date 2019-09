Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Aggressiver Radfahrer gerät an die Falschen: Polizisten setzen Kontrolle unbeeindruckt fort

Polizisten, die am Dienstag in Waldshut einen Radfahrer stoppten, mussten sich von dem 30-Jährigen einiges anhören. Der Mann hatte angeblich die uniformierten Polizisten, die in einem zivilen Auto saßen, nicht als solche erkannt. Grund für die Anzeige war jedoch, dass er sich ausfallend und beleidigend verhalten hatte – und Rauschgift hatte er auch noch dabei.