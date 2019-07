von Ulrich Tillessen

Wie schon im vergangenen Jahr organisierte der Verein Pro Freibad Waldshut wieder eine Familienübernachtung auf der Freibadwiese am Rhein, diesmal sogar erstmalig zwei Nächte. Im Anschluss an die Hauptversammlung im Freien bauten Mitglieder ein Zeltlager mit 30 Zelten auf. Hier verbrachten insgesamt rund 160 Vereinsmitglieder – 80 davon sogar beide Nächte – eine vergnügte Zeit beim Grillen am Lagerfeuer und – dank einer Sonderschicht der DLRG – beim Schwimmen bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Am Samstag hatte die neu gegründete AG Jugend verschiedene Angebote vorbereitet wie Vorleseecke oder Hüpfburg. Die „Waldstadtfäger-Revivals“ belebten lautstark den Samstagabend mit ihrer Musik und ein Gewitterschauer die Nacht zum Sonntag. Zum Frühstück gab es frische Brötchen, dazu leckere Marmelade. Ein „Gottesdienst im Blauen“ am Sonntagmorgen im Freibad war schließlich ein gelungener Abschluss der Familienzeit. Auch beim Freibad-Fest der Stadtwerke am Sonntagnach­mittag wurde die Hüpfburg noch einmal betrieben und gut genutzt.