Kreis Waldshut Abstimmung zur GroKo: Wie ist die Stimmungslage unter Waldshut-Tiengener Genossen?

533 SPD-Mitglieder im Landkreis Waldshut stimmen über den Koalitionsvertrag ab. Darunter sind auch 27 Neumitglieder, die der Partei seit 1. Januar beigetreten sind. In Waldshut-Tiengen gibt es kein klares Meinungsbild – das Spektrum reicht von einem Ja mit Zähneknirschen über eine klare Zustimmung bis hin zu einer ebenso klaren Ablehnung.

533 Männer und Frauen im Landkreis Waldshut haben die Wahl. Nicht, um einen neuen Bürgermeister zu wählen oder ein politisches Gremium, sondern sie entscheiden mit darüber, ob Deutschland in Kürze erneut von einer großen Koalition regiert wird oder ob es möglicherweise zu Neuwahlen kommt. Denn dem SPD-Kreisverband Waldshut gehören derzeit laut Aussage von Armin Schweizer, Regionalgeschäftsführer Südbaden der Sozialdemokraten, exakt 533 stimmberechtigte Mitglieder an. Darunter sind 27 Neumitglieder (seit Januar). Sie alle bekamen in dieser Woche Post aus der Berliner Parteizentrale.

Obwohl die Sozialdemokraten sich nur zwischen Ja und Nein entscheiden müssen, fällt vielen von ihnen die Entscheidung dennoch nicht leicht, geht es vielen doch um die Grundsatzfrage, weiter regieren oder sich in der Opposition erneuern. Bei unserer Umfrage unter SPD-Mitgliedern in Waldshut-Tiengen reichte das Meinungsspektrum von einem „zähneknirschenden Ja“ (Günter Heinrich) über eine klare Zustimmung (Rita Schwarzelühr-Sutter) bis hin zu einer ebenso klaren Ablehnung (Johannes Sandrock). Insbesondere die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Schwarzelühr-Sutter sieht ihre Partei in der Pflicht, auch in dieser Situation gemeinsam mit CDU und CSU eine Regierung zu bilden. Sie begründet dies unter anderem auch damit, dass „wir einen hervorragenden Koalitionsvertrag ausgehandelt haben“.

Ob sich eine Mehrheit der Sozialdemokraten im Kreisverband Waldshut und in ganz Deutschland ihrer Meinung anschließt, wird sich in gut einer Woche zeigen. Denn bis Freitag, 2. März, haben die SPD-Mitglieder Zeit, ihre Stimme abzugeben. Ab Samstag, 3. März, 19 Uhr, so Armin Schweizer, werde ausgezählt. Das Ergebnis soll dann am Sonntagvormittag, 4. März, bekannt gegeben werden.

Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin: „Ich bin für den Koalitionsvertrag und werde mit Ja stimmen, da wir einen hervorragenden Vertrag ausgehandelt haben. Wir haben Inhalte durchgesetzt, die das Leben der Menschen wirklich verbessern. Zum anderen muss man regieren, um Dinge zu verändern. Ich hoffe, dass eine Mehrheit unserer Mitglieder zustimmt und Deutschland endlich wieder eine Regierung bekommt. Gleichwohl sind wir gefordert, in unserer Partei eine Erneuerung vorzunehmen. Ich bin überzeugt, dass wir das hinbekommen, auch mit den vielen neuen Mitgliedern.“

„Neuwahlen wären ein Desaster"

Das sagen Mitglieder

Maximilian Mager ist Kreisvorsitzender der Jusos und SPD-Vorsitzender im Ortsverband Lauchringen. Im Interview erklärt der Jungsozialist unter anderem, welche Vorteile eine Minderheitsregierung hätte und wie die Jusos aus dem Kreis zu einem Beitritt in die GroKo stehen.

Herr Mager, die Jusos lehnen mehrheitlich einen Beitritt in die Große Koalition ab. Sie sind Vorsitzender der Jusos im Landkreis Waldshut. Welchen Standpunkt nehmen Sie ein?

Die Jusos im Landkreis präferieren eine Minderheitsregierung, das deckt sich mit meiner persönlichen Meinung. Das kann für unsere Demokratie ein sehr interessantes Szenario sein.

Welche Vorteile hätte eine Minderheitsregierung?

Es ist ein neuer Impuls. Die Stimme des Parlamentariers zählt wieder. Für eine Mehrheit im Bundestag muss wieder gekämpft werden. Es kann auch ein Zeichen sein, um der Politikverdrossenheit im Land entgegenzuwirken.

Neben einer Minderheitsregierung steht das Szenario einer Neuwahl.

So wie es jetzt aussieht, sind Neuwahlen das wahrscheinlichere Szenario. Das wäre für die Partei ein Desaster. In Anbetracht dessen sind die überwiegende Anzahl der Jusos Waldshut für einen Beitritt in die Große Koalition. Wir brauchen bald eine handlungsfähige Regierung, die auch wieder reagieren kann.

Durch die Kampagne von Juso-Chef Kevin Kühner gab es einige Parteibeitritte. War das in der Lauchringer SPD oder bei den Jusos zu erkennen?

Bei den Jusos gab es Interessenten, aber noch keinen Beitritt. In Lauchringen gab es tatsächlich einen Mitgliedereintritt in den Ortsverband.

In den Unterlagen zum Mitgliederentscheid ist auch der Koaltionsvertrag beigelegt. Sind im Vertrag genügend SPD-Themen festgelegt worden?

Ich finde den Vertrag an sich ganz ordentlich. Es gibt Stimmen aus dem Verhandlungslager, die sagen, dass 70 Prozent der Inhalte im Vertrag von der SPD kommen, wie beispielsweise die Punkte zur Stärkung Europas oder bezahlbarer Wohnraum.

Glaubt man den Umfragewerten liegt die SPD mittlerweile hinter der AfD. Was braucht die SPD in einer möglichen Regierung, um den Bürger zu gewinnen?

In der vergangenen Woche hat sich die Partei durch die Personal-Diskussionen selbst zerlegt. Das war alles andere als glaubwürdig. Wir müssen weniger Personaldebatten führen, sondern anfangen, die SPD zu erneuern. Wir müssen wieder einheitlich zusammenarbeiten und gemeinsam überlegen, welche Schwerpunkte wir setzen wollen.

Fragen: Julian Kares