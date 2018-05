Waldshut-Tiengen Abschied von der Oberliga: Der ESV Waldshut verliert sein Aushängeschild

Der ESV Waldshut verliert sein Aushängeschild und verabschiedet sich mit einem freiwilligen Rückzug der B-Juniorinnen aus der Oberliga.

Das zweijährige Oberliga-Gastspiel der B-Juniorinnen des ESV Waldshut ist mit dem Ende des Spieljahres 2017/18 vorbei. „Damit verlieren wir zwar unser Aushängeschild, doch angesichts der Tatsache, dass sich mehrere Spielerinnen abmeldeten, mussten wir uns aus sportlichen Gründen aus der Oberliga verabschieden“, so ESV-Vorsitzender Rainer Huber bei der Hauptversammlung des ESV Waldshut am Freitag im ESV-Vereinsheim.

Huber weiter: „Obwohl das Oberliga-Gastspiel für den Verein ein finanzieller Kraftakt war, fiel uns diese Entscheidung nicht leicht.“ Erfreut hingegen war Huber über die Tatsache, dass der ESV sich wieder mit einer Herren- und einer Damenmannschaft am Spielbetrieb beteiligt. Die Herren mit Trainer Michele Benedetto mischen in der Kreisliga C munter mit, belegen Rang 7. Und die Damen sind Kreisliga Tabellenführer, wurden in der Hallensaison Futsal-Bezirksmeister. Trainer Ronny Heger hat gleich drei Titel im Visier: Meisterschaft, Pokalsieg und Hallenmeisterschaft.

Sportlich rund läuft es auch im Nachwuchsbereich. Einziger Wermutstropfen: Der freiwillige Rückzug der B-Juniorinnen aus der Oberliga. Jugendleiter Rolf Heitzmann dankte dem Trainer-Ehepaar Sven und Andrea Rapp, die sich in Zukunft beim SV Niederhof engagieren. „Ihr Ausscheiden ist ein Riesenverlust für den ESV“, sagte Heitzmann, der ansonsten erfreut über das Abschneiden der weiteren Jahrgänge ist, die mit dem SV Eschbach eine Spielgemeinschaft bilden und hervorragende Plätze belegen.

Weniger erfreut waren die Anwesenden über den Kassenbericht, der 1700 Euro mehr Ausgaben als Einnahmen verzeichnete. „Alles wird schwieriger, nicht nur im Vereinsleben“, sagte dazu in seinem Grußwort Oberbürgermeister Frank, der dem ESV ein gutes Gelingen bei seinen vielfältigen Aufgaben wünschte.

Die Grüße vom Sportausschuss Waldshut überbrachte dessen Vorsitzender Frank Siebold, der auch die Entlastung der Vereinsführung und die Teil-Neuwahlen durchführte. Einstimmig gewählt wurden: Rainer Huber (Vorsitzender), Kasim Kinir (Kassierer), Tobias Thoma (Abteilungsleiter Fußball), Norbert Eckert (Beisitzer) und Waltraut Malzacher (Kassenprüferin).

Sechs Mitglieder wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt: Edmund Fischer, Kurt Häusler, Bernhard Isele, Hans Oberle, Horst Scheibel und Horst Stropff. 40 Jahre: Roland Bierholz, Rainer Mainda, Peter Müller, 25 Jahre. Michael Fischer, Manuel Fischer, 15 Jahre: Michael Hägele, Ursula Genter, Mandy Fink, Rudi Krautwurst.