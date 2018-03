Tiengen Abschied von Friedrun Scheel

Die langjährige Diakonin Friedrun Scheel ist im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Neben Richard Großkopf hat sie die Pfarrer Paul-Gerhard Lassahn, Jörg Allgeier und Rainer Stockburger bei ihrer Arbeit unterstützt.

Friedrun Scheel, geborene Schröter, aus Tiengen starb im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit.

Sie wurde als achtes Kind der Eheleute Erika und Siegfried Schröter in Waldenburg/Schlesien geboren. Nach der Flucht wegen des Kriegs kam die Familie nach Baden-Württemberg. In Triberg war ihr Vater als Pfarrer tätig, später lebte die Familie in Lahr. Nach dem Abitur absolvierte Friedrun Scheel ein Diakonisches Jahr im Diakonie-Krankenhaus Freiburg und begann eine Ausbildung zur Gemeindehelferin (heute Gemeindediakonin).

1968 heiratete sie in Lahr Siegfried Scheel. In der Christusgemeinde Tiengen fing sie bei Pfarrer Richard Großkopf als Gemeindediakonin an. 50 Jahre Geschichte und Leben in der Kirchengemeinde sind stark von ihr geprägt. Vier Pfarrer hat sie während ihrer Arbeit als Gemeindediakonin erlebt: Neben Richard Großkopf waren dies Paul-Gerhard Lassahn, Jörg Allgeier und Rainer Stockburger.

Friedrun Scheel war zum großen Teil für die Jugendarbeit zuständig. Sie gab Religionsunterricht, betreute Jugendgruppen und organisierte Sommerfreizeiten. Ihre 1975 geborene Tochter Dorothee war bei der Arbeit mit der Jugend fast immer dabei. Auch nach der Pensionierung engagierte sie sich in der Kirchengemeinde und war immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde. In der Christuskirche nahm eine große Trauergemeinde von Friedrun Scheel Abschied.