Der Veranstaltungskalender für das Wochenende und die nächsten Wochen war prall gefüllt. Doch seit Donnerstag werden die Termine reihenweise abgesagt. Die Informationen darüber ploppen beinahe im Minutentakt im elektronischen Posteingang unserer Redaktion ein.

Betroffen davon ist auch die für Samstag, 14. März 2020, terminierte Stadtputzede in Waldshut. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Hintergrund der Absagewelle ist die Sorge der Veranstalter vor einer Infektion der Teilnehmer mit dem Coronavirus.

„Wir stehen mit allen beteiligten Stellen kontinuierlich im Dialog und haben hierfür auch verwaltungsintern einen Verwaltungsstab eingerichtet.“ Philipp Frank , Oberbürgermeister

Philipp Frank | Bild: Ebner, Matthias

Für Oberbürgermeister Philipp Frank steht die Gesundheit der Bürger an erster Stelle. Auf Anfrage unserer Zeitung sagte er: „Das Coronavirus ist auch für die Stadtverwaltung eine neue Herausforderung, der wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln stellen.“

Der OB weiter: „Wir stehen mit allen beteiligten Stellen kontinuierlich im Dialog und haben hierfür auch verwaltungsintern einen Verwaltungsstab eingerichtet. Grundsätzlich sollen die getroffenen Maßnahmen – wie zum Beispiel Kita- oder Schulschließungen – dazu dienen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren und somit die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Diese werden fortlaufend neu bewertet und lagebezogen angepasst.“

Vor diesem Hintergrund hat das städtische Kulturamt bis auf Weiteres alle Veranstaltungen abgesagt. Die Verwaltung schreibt dazu in einer Pressemittielung: „Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Erreger SARS-CoV-2 ist sehr dynamisch. Aus diesem Grund fallen alle kommenden Veranstaltungen des Kulturamts der Stadt Waldshut-Tiengen aus.“

Betroffen davon sind unter anderem das für Samstag, 14. März, geplante Klezmer-Konzert im Rahmen des World Town Festivals in der Stadthalle Waldshut und das Kindertheater „Das vierte Ei“ am Mittwoch, 18. März, in der Stadtscheuer Waldshut. Weitere Infos gibt es im Internet (www.waldshut-tiengen.de).

Noch nicht von der Absagewelle betroffen sind die für kommenden Montag, 16. März, 18 Uhr, geplante Sitzung des Gemeinderats der Stadt Waldshut-Tiengen in der Stadthalle Waldshut. Oberbürgermeister und Verwaltung haben allerdings die Tagesordnung für die Sitzung ausgedünnt. Alle informativen Punkte wie der Bericht der Partnerschaftskomitees wurden gestrichen.

Die für Mittwoch 18. März, 15.30 Uhr, vorgesehene Sitzung des Waldshuter Kreistags im Landratsamt Waldshut findet ebenfalls statt (Stand Freitagabend, 19 Uhr). Im Kreisparlament geht es unter anderem um das geplante Zentralkrankenhaus für den Landkreis in Albbruck und den Interims-Anbau an das Klinikum Hochrhein in Waldshut.