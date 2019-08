Bei der Sanierung der Kolpingbrücke in Waldshut beginnt am Montag, 12. August, die letzte Phase. Dazu wird die Verkehrsregelung noch einmal geändert. Die Brücke ist weiterhin nur einspurig, in Richtung Norden, befahrbar. Für Fußgänger bleibt sie weiterhin komplett gesperrt, eine Ausnahme wird es an Chilbisonntag geben.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Was ändert sich für die Verkehrsteilnehmer, die von Osten, also aus Richtung Tiengen, kommen?

Für sie wird am Montag, 12. August, die Auffahrtsrampe Nordost wieder geöffnet. Das heißt, für diese Nutzer fällt die bisherige Umleitung über die Bismarckstraße weg.

Bild: SK-Grafik, Jessica Steller

Was ändert sich für die Verkehrsteilnehmer, die von Westen, also aus Richtung Dogern, kommen?

Für sie werden die Auffahrtsrampe Südwest und die Abfahrtsrampe Südost (Höhe Kornhaus-Parkhaus) vollständig gesperrt. Diese Verkehrsteilnehmer müssen ab Montag vor der Rampe in die Bismarckstraße abbiegen und via Bahnhofskreuzung auf die Auffahrtsrampe Nordost auffahren.

Ändert sich etwas an der bestehenden Umleitungsstrecke nördlich der Bahnlinie?

Nein, da die Kolpingbrücke auch ab Montag, 12. August, nur einspurig, und zwar in Richtung Norden, befahrbar ist, bleibt die vorhandene Umleitung über die Friedrichstraße, die von-Kilian-Straße, die Gartenstraße und die St.-Blasier-Straße in Richtung B 500 beziehungsweise B 34 (Richtung Bad Säckingen) weiterhin bestehen. Auf dieser Strecke gilt, wie bisher auch, eine Einbahnstraßenregelung. Der Radfahrverkehr ist im Gegenverkehr offiziell zugelassen.

Neue Ansichten: Schon jetzt ziert der Schriftzug „Waldshut-Tiengen ist am Zug“ die Nordseite der noch geschlossenen Abfahrtsrampe in Richtung Dogern. | Bild: Katharina Schlegel

Bleibt die Kolpingbrücke weiterhin für Fußgänger gesperrt?

Ja. Fußgänger müssen weiterhin auf die beiden Unterführungen auf Höhe der Stadtscheuer und am Bahnhof ausweichen, um auf die andere Seite der Bahnlinie zu kommen.

Wann wird die zweite Fahrspur auf der Kolpingbrücke wieder eröffnet?

Nach derzeitigem Stand soll dies Mitte September der Fall sein. Voraussetzung sei der erfolgreiche Abschluss der Sanierungsarbeiten unter der Brücke.