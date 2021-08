Eine Waldshuter Bauernregel besagt: Nach der Chilbi ist der Sommer vorbei. Welche Chilbi? Welcher Sommer? Diese Fragen wird sich der ein oder andere jetzt möglicherweise stellen. Während das Waldshuter Heimatfest im Miniaturformat am vergangenen Wochenende erfolgreich über die Bühne ging, wartete man hingegen auf einen richtigen Sommer in diesem Jahr vergebens.

Immer dann, wenn er Gas zu geben schien, bremsten Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen das Sommerfeeling. Stattdessen sorgten Hochwasser und Waldbrände weltweit für Schlagzeilen. Die Überflutungen in der Region wie in Grimmelshofen und Kadelburg verursachten im Gegensatz zu anderen Teilen Deutschlands glücklicherweise nur Sachschäden.

Waldshut-Tiengen Er macht Waldshut-Tiengen fit für mehr Klimaschutz Das könnte Sie auch interessieren

Nicht auf den Klimawandel, sondern eher auf einen technischen Defekt ist die Temperaturanzeige beim Campingplatz am Waldshuter Rheinufer zurückzuführen. 99,9 Grad Wassertemperatur zeigte das Thermometer kürzlich an. Mal angenommen, das Wasser im Rhein befände sich tatsächlich kurz vorm Siedepunkt, wäre Waldshut um eine Attraktion reicher. Denn welche Stadt am Hochrhein hat so etwas schon zu bieten?

Dagegen sind die Thermalquellen in Bad Zurzach mit knapp 40 Grad, Bad Säckingen mit 29 Grad und Rheinfelden/Schweiz mit bis zu 36 Grad lauwarme Planschbecken. Aber zum Glück sind die knapp 100 Grad im Rhein nur Fiktion. Sonst würde der Fluss gar keine Abkühlung mehr bieten. Falls das Wetter in diesem restlichen Sommer mal doch zum Baden einlädt.