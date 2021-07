von sk

Das zweite Jahr in Folge war das Abitur am Technischen Gymnasium der Gewerblichen Schulen Waldshut von der Corona-Pandemie geprägt. Statt der sonst üblichen Feier in größerem Rahmen in der Stadthalle in Waldshut fanden die Verabschiedungen inklusive Preis- und Zeugnisübergabe am 17. Juli nach Klassen getrennt in der Schule statt, informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Klassenlehrer und ein Mitglied der Schulleitung überreichten den 53 Abiturienten die Zeugnisse ihrer Allgemeinen Hochschulreife. Der Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, Jürgen Ketterer, blickte in seiner Rede auf die vergangenen Jahre und zeigte unter Bezugnahme auf Alexander Gerst, wie man Herausforderungen meistern kann und wie vielfältig die Möglichkeiten sind, die den Absolventen nun für ihren weiteren Lebensweg offenstehen.

Kreis Waldshut Tuner sagen Treffen ab: Doch keine 300 Autos auf dem Parkplatz des Waldshuter McDonald‘s am Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem Gesamtschnitt von 1,1 wurde Laurin Farner Jahrgangsbester, zusätzlich erhielt er einen Preis in Chemie. Daneben wurden fünf weitere Preise für sehr gute Gesamtleistungen (1,5 und besser) vergeben. Den Ferry-Porsche-Preis für herausragende Leistungen in Mathematik und Physik sowie einen Preis im Profilfach Informationstechnik erhielt Moritz Hlavaty. Lukas Höck konnte sich über einen Preis im Profilfach Mechatronik, Alina Jäger für ihre Erfolge in Deutsch über den Scheffel-Preis freuen. Signe Beil erhielt einen Preis in Englisch, Erik Schmidt den Französisch- und Ugurtan Can Cetin den Italienisch-Preis; Leon Moser erhielt einen Preis für besondere Leistungen in Geschichte mit Gemeinschaftskunde und Johannes Jensen für Physik.

Waldshut-Tiengen Sternenmeer für die Kaiserstraße: Waldshut bekommt neue Weihnachtsbeleuchtung Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geehrt wurden bei der Zeugnisübergabe die Plansecur-Preisträger Ugurtan Can Cetin und Joshua Rühs, die den Preis für ihr soziales Engagement erhielten, sowie die Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend forscht“, Tristan Menzel, Felix Südland, Jan Engelsmann, Lukas Höck, Jean-Luc Pestalozzi, Jeannette Pestrjakov und Jonas Fehr.

Gewerbliche Schulen

44 Schüler haben die einjährige Berufsfachschule an den Gewerblichen Schulen Waldshut erfolgreich abgeschlossen. Bei der Entlassfeier erhielten die Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Schulleiter Frank Decker betonte bei der Verabschiedung die Schwierigkeiten, die sich in einem vorwiegend praktisch ausgerichteten Bildungsgang in Zeiten des pandemiebedingten Lockdowns ergeben. Marc Hauke wurde mit einem Traumschnitt von 1,0 als Jahrgangsbester verabschiedet.