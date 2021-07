von sk

Die 94 Schüler des Abschlussjahrgangs der Robert-Schuman-Realschule gehen nun ihren Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Den Abschluss der mittleren Reife absolvierten 80 Schüler. Darunter konnten sich 15 Schüler über einen Preis und weitere acht Schüler über eine Belobigung zu ihrem Zeugnis freuen. 14 Schülern wurde das Zeugnis des Hauptschulabschlusses überreicht, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Preisträger Diese Schüler erhielten Preise für gute Leistungen: Notendurchschnitt 1,4 Marie-Luise Kral, Jelena Pfeiffer, Laura Welte und Philipp Miller; 1,5 Esma Öcalan und Tim Huber; 1,6 Julius Eckert und Niko Meier; 1,7 Anna Geng, Maja Ross, Annika Turbeis, Daniel Brandl und Leo Eckert; 1,8 Yuna de Cassan und Simon Brudsche.

Die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse fand in der Stadthalle in Waldshut an zwei Abenden statt, um den Angehörigen und Freunden die Möglichkeit zu geben, die Absolventen an diesem besonderen Tag zu begleiten und mit ihnen zu feiern. „Der erste Jahrgang, der bereits nach der schriftlichen Prüfung die mittlere Reife schon bestanden hatte“, würdigte die Schulleiterin der Robert-Schuman-Realschule, Lisa Bosch, die Leistungen des Abschlussjahrgangs.

Lob der Schulleiterin

„Natürlich habt ihr“, so Schulleiterin Lisa Bosch, „mit dem Bestehen der Mittleren Reife bewiesen, dass ihr die volle Bandbreite der schulischen Kompetenzen beherrscht.“ Doch sie betonte auch, dass die Worte von Altkanzler Helmut Schmidt: „In der Krise zeigt sich der Charakter“ sehr gut zu den Schülern dieses Jahrgangs und deren gelebter Solidarität passen würde. Ausnahmslos alle ließen sich für die Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs und die schriftlichen Prüfungen auf das Coronavirus testen.

Zuversichtlich und fröhlich

„Die zuversichtliche, fröhliche Atmosphäre unter euch, das Lachen, das Durchhalten, das gemeinsame Akzeptieren und Gestalten von Maßnahmen hat außergewöhnliche, unvergessliche Beziehungen entstehen lassen“, lobte Lisa Bosch. Für ihren neuen Lebensabschnitt gab Lisa Bosch den Absolventen Albert Einsteins Brief an seine Tochter Lieserl „Über die Liebe“ mit auf den Weg.

Selbstbewusstsein

Ein langer Weg in die Selbstständigkeit, den die Schüler bereits bis zum heutigen Abend gegangen seien. Ein Weg, auf dem es weiterhin gelte, Entscheidungen zu treffen und den Mut zu haben, Fehler zu machen, so die Elternbeiratsvorsitzende Marion Kral. „Lebt! Seid selbstbewusst“, wünschte Marion Kral den Absolventen alles Gute.

Preisträgerin Laura Welte mit Schulleiterin Lisa Bosch. | Bild: Alexander Maier

Für ihr bemerkenswertes Engagement bei den Schulsanitätern erhielt die Schülerin Laura Welte den Preis für soziales Engagement. Außerdem wurde der Blois-Preis für gute Leistungen im Fach Französisch an den Schüler Philipp Miller vergeben.

Musik

Musikalisch umrahmt wurden die beiden Abende von Stücken der Bläserklasse 6a und der Schulband mit dem Lied „Ex‘s & Oh‘s“ von Elle King. Das von Uli Vieser eigens für den Abschlussjahrgang komponierte Stück „Kommen und Gehen“ der Lehrerband passte gut zu dem Gedanken, nun seinen eigenen Weg gehen zu können.