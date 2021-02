von Ursula Freudig

Gern hätte die Jubilarin mit ihrer Familie ihren Geburtstag groß gefeiert, aber Corona lässt es nicht zu. Tröpfchenweise, wie sie es nennt, werden Familienmitglieder ihr gratulieren. Irma Schuster ist in Tiengen bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Zum einen, weil die gebürtige Tiengenerin den allergrößten Teil ihres Lebens in Tiengen verbracht hat und ein geselliger Mensch ist, zum andern weil sie öffentlich engagiert ist: Sie singt im Kirchenchor Tiengen und ist eine legendäre „Größe“ in der ebenso legendären Theatergruppe der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen, die diese Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Komödiantisches Talent

In unzähligen Rollen hat Irma Schuster schon mit ihrem komödiantischen Talent und ihrer frech-forschen Art geglänzt. Sie hat außerdem viele Jahre lang aus dem Leben gegriffene Glossen für den SÜDKURIER und Alb-Boten geschrieben und auch einige Bücher über Tiengen und seine Menschen veröffentlicht.

Immer gern ein Lachen auf den Lippen: So kennt man Irma Schuster.

Da im Moment wegen Corona wenig geht, gibt sich Irma Schuster umso mehr ihrer Vorliebe für Krimis hin. Erst vor Kurzem hat ihr Nikola Kögel von der gleichnamigen Buchhandlung, fünf Krimis vorbeigebracht, die ihr Sohn von Heidelberg aus für sie als Überraschung bestellt hat. „Ohne Krimi und Bettflache geht die Irmi nicht ins Bett“, variiert sie schlagfertig wie eh und je, den bekannten Schlagertext. Irma Schuster hat sechs Kindern das Leben geschenkt.

Sie hat mittlerweile 20 Enkel und fünf Urenkel. Ihr Mann ist schon vor rund 26 Jahren gestorben. Allein fühlt sie sich aber nicht. Einige Familienmitglieder wohnen bei ihr im Haus, die anderen – bis auf den Sohn – leben in Tiengen und naher Umgebung. „Es ist mir ganz wichtig, dass meine Kinder sich gut verstehen und wenn mal was ist, schaue ich, dass sie sich wieder vertragen“, sagt der Familienmensch Irma Schuster. Es gehört für die Jubilarin zu den schönsten Dingen überhaupt, wenn im Sommer alle ihre Lieben zusammen in ihrem großen Garten grillen.

Garten weiteres Hobby

Apropos Garten: Er ist neben Theaterspielen und Krimis das ganz große Hobby von Irma Schuster. Sie kann es kaum erwarten, dass endlich der Frühling kommt und sie wieder draußen sein kann. Mit Sehnsucht erwartet sie auch eine Wende bei Corona, damit sie endlich wieder zum Frisör gehen kann und noch wichtiger, endlich wieder mit ihrer Theatergruppe auf der Bühne stehen kann: „Sobald wir uns wieder treffen dürfen, fangen wir an zu proben und hoffen, dass wir noch ein Stück aufführen können und wenn es erst im Herbst ist.“