von sk

Ein Fahrradfahrer ist am Montagmorgen, 19. April, in einem Baustellenbereich in der Waldshuter Schmittenau schwer gestürzt. Gegen 10:30 Uhr war der 85-jährige mit seinem Pedelec in den beschilderten Baustellenbereich im Jahnweg eingefahren. Dort finden momentan Belagsarbeiten statt. Als er aus einem abgefrästen Fahrbahnbereich wieder auf die normale Asphaltdecke wechselte, kam er an der Kante zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.