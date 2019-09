von Peter Rosa

Das Langensteinstadion in Tiengen wird wieder zur Kunstflugarena. Das vierte internationale Falknerfestival und die Falcon-Expo bringen dort am Wochenende, 28. und 29. September, mehr als 300 Falkner, 30 Aussteller und 80 Vögel zusammen. Höhepunkte sind an beiden Tagen Vogelflugshows. Moderiert werden diese von Ivo van Lanen und von Alexa Meininghaus.

Basel Nachwuchs im Zoo: So liebevoll kümmert sich Gorilla-Mama Faddama um ihr Baby Das könnte Sie auch interessieren

Von Lanen ist ein Falkner aus den Niederlanden, der bereits vor einem Jahr mit seinen Tieren im Langensteinstadion das Publikum begeisterte. Meininghaus ist Geschäftsführerin der Greifvogelstation Meinfranken in Schillingsfürst bei Ansbach (Mittelfranken). Ihre Flugvorführungen werden vom fürstlichen Falkenhof Schloss Schillingsfürst gespendet.

Alexa Meininghaus ist Falknerin aus Mittelfranken. Bild: Privat | Bild: Uwe Stoeffler

Die Veranstaltung ist eines der größten Falknertreffen in Westeuropa. Die Falkner und ihre Tiere kommen aus den verschiedensten Ecken des Kontinents, unter anderem aus England, Italien, Österreich, Spanien, den Niederlanden und Belgien. Besucher erfahren während der beiden Tage viel Wissenswertes über die Eigenschaften und die Lebensweise der tag- und nachtaktiven Greifvögel. Unter anderem werden seltene Adler, wie der Kronenadler, der Kampfadler und der Habichtadler sowie verschiedene Eulenarten zu sehen sein. Ebenfalls vor Ort: seltene Falken, wie der Gerfalke, der besonders in den arabischen Emiraten beliebt ist.

Höchenschwand Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand: Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang Das könnte Sie auch interessieren

„Die Falknerei ist eine faszinierende Tradition“, sagt Richard Senft. Der Tiengener Hobbyfalkner hat das Ereignis mit viel Eigeninitiative nach Tiengen geholt. Mit seinem Unternehmen Pneucenter 24 ist er ihr Hauptsponsor. Der Verband Deutscher Falkner wird vor Ort über das immaterielle Weltkulturerbe Falknerei informieren. Darüber hinaus bietet das Festival Kreativstände, Stände für Falknerei-, Jagd- und Forstbekleidung sowie eine Tombola, bei der unter anderem ein Falknerkurs zur Vorbereitung auf eine Falknerprüfung verlost wird.

Der Reinerlös der Tombola wird an den Greifvogelschutz für die Auswilderungsprojekte gespendet. Das Kinderprogramm bietet Kinder-Quad-Fahren, eine Hüpfburg, Bogenschießen, Axtwerfen und sogar die Möglichkeit, einen Junior-Falknerschein zu machen. Für das leibliche Wohl sorgt der FC Tiengen.