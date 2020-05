Tiengen vor 1 Stunde

78-Jährige am Audi-Steuer: Fehler beim Abbiegen endet mit Verletzungen und demolierten Pkws

Eine 78-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Tiengen eine Kollision verursacht, bei der sie selbst verletzt wurde und Blechschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden ist.