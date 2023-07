Waldshut - Der Dienstleister für alle holzverarbeitenden Betriebe nicht nur aus der Region, wird 75 Jahre alt. 1947 gegründet, blickt die Firma Holzwarth GmbH auf eine beeindruckende Entwicklung zurück. Geprägt von Höhen und Tiefen, hat sich der Holzgroßhändler mit viel unternehmerischen Spürsinn, zu einem der erfolgreichsten Holzbetriebe Deutschlands entwickelt. Jetzt wird gefeiert.

„Wir sind Zulieferer und Dienstleister für das Handwerk“, beschreibt es der Geschäftsführer des Unternehmens, Thomas Bächle. Platten, Holzzuschnitte, Fußböden, Bauelemente, Holz für den Innenausbau, den Garten oder die Fassade und das passende Zubehör sind in großer Auswahl und garantiert vorhanden. Denn um Lieferengpässe zu vermeiden, hat das Unternehmen die Lagerfläche durch einen Anbau um 1000 Quadratmeter vergrößert. Überhaupt: Die Zeiten der Lieferengpässe bedingt durch Corona und dem folgenden Krieg in der Ukraine, hat nicht nur die Firma Holzwarth vor große Herausforderungen gestellt.

„Wir konnten zu dieser Zeit keine Neukunden aufnehmen, um die Liefersicherheit für unsere Stammkunden zu garantieren“, erinnert sich der Geschäftsführer Thomas Bächle. Doch diese Krise scheint überwunden. „Was auch gut für den Endverbraucher ist“, freut sich Thomas Bächle. Damit die gewünschte Ware immer pünktlich bei den Kunden ankommt, verfügt das Unternehmen über ein engmaschiges Lagerlogistiksystem und einen umfangreichen Fuhrpark, der die Ware in Süddeutschland und in die benachbarte Schweiz ausliefert.

Seit 2014 gehört die Holzwarth GmbH der Jordan-Unternehmensgruppe an. So profitiert das Unternehmen in seinen internen Abläufen von den Vorteilen eines Konzerns, wie die Bündelung bei den Einkäufen, Warenverfügbarkeit oder Arbeitsplatzsicherheit. Dies bestimmt das Handeln, welches wieder den Kunden zugute kommt, die bei der Firma Holzwarth stets im Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit steht. Denn das Unternehmen genießt die unternehmerische Freiheit und profitiert von einer familiären Atmosphäre. Das überzeugte auch Geschäftsführer Thomas Bächle, als er vor drei Jahren in das Unternehmen eintrat. „Das Beste, was mir passieren konnte“, sagt er heute.

Ein Alleinstellungsmerkmal am Hochrhein, hat das Unternehmen mit dem Verleih von Maschinentechnik an zertifizierte Handwerksbetriebe. Dabei handelt es sich um eine Maschine, mit der ökologische Holzfaserdämmstoffe aus Holz aus dem Schwarzwald, als Dämmung in Dächer, Wände und Fußböden problemlos und sauber eingebracht werden können. „Wir hier sind seit zwei Jahren der regionale Nahversorger für dieses Produkt“, erklärt Thomas Bächle. Die hohe Qualität der Produkte und die Servicequalität des Unternehmens drücken sich auch in der RAL-Zertifizierung des Unternehmens aus. „Wir gehören der RAL-Gütegemeinschaft im Bereich Holz- und Baustoffhandel an“, fügt Albert Gebhardt an. Bereits seit 45 Jahren steht er dem Unternehmen als Geschäftsführer vor und hat die Firma mit viel unternehmerischen Spürsinn auch durch unruhige Zeiten geführt. Seit Thomas Bächle in die Geschäftsleitung berufen wurde, steht ihm Gebhardt noch im Hintergrund beratend zur Seite.

Ein weiteres Plus des Unternehmens ist das Bestreben, ein gutes Umfeld für die Arbeitnehmer zu schaffen. Vor allem die Ausbildung ist der Firma Holzwarth ein wichtiges Anliegen. Jedes Jahr bietet die Firma Auszubildenden in den Bereichen Groß- und Außenhandel, sowie Lagerlogistik, eine Lehrstelle.

Hausmesse

Gefeiert wird das 75-jährige Bestehen der Firma Holzwarth im Rahmen einer Hausmesse am Freitag, 14. Juli. „Wir wollen etwas für unsere Kunden tun, die uns bereits über die Jahre begleiten und begleitet haben“, betont Albert Gebhardt. Im Rahmen einer Hausmesse mit den Top-Lieferanten des Unternehmens, werden den Gästen exklusiv die neuesten Produkte präsentiert.