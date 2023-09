Markus Modes: Zuerst möchten wir uns bei unseren Kunden bedanken, die uns während der Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb die Treue gehalten haben. Ein Dankeschön auch an alle Mitarbeiter die allen Widrigkeiten wie Lärm, Staub und Kälte getrotzt haben und immer hinter dem Vorhaben standen. Angenommen wird der Umbau von Kunden unterschiedlich, was aber auch völlig normal ist, denn Geschmäcker sind bekanntlich ja verschieden. Von einer großen Mehrheit bekommen wir aber ein sehr positives Feedback und wenn Kunden ihr Smartphone zücken, um unsere neuen Büro- und Verkaufsflächen zu fotografieren, wissen wir, dass wir etwas ganz Besonderes geschaffen haben.

Wie gut haben Ihre Mitarbeiter und Kunden diesen Umbau angenommen? Und was begeistert sie am meisten?

Markus Modes: Als ich zum ersten mal von dem Vorhaben gehört habe, hat es mir ehrlich gesagt schon etwas an Vorstellungskraft gefehlt. Und auch die ersten Bilder von Referenzobjekten konnten nicht das vermitteln, was es bedeutet, das ganz live zu sehen. Die Ausmaße des Ganzen wurden mir erst so richtig klar, als die Container angeliefert und übereinandergestapelt wurden. Seitdem ist mittlerweile über ein Jahr vergangen und ich denke, für alle Mitarbeiter zu sprechen, wenn ich sage, dass wir uns sehr gut eingelebt haben und das wir uns in unserem neu gestalteten Arbeitsumfeld sehr wohl fühlen.

Markus Schneider ist einer von zwei Geschäftsführern der Rudolf Hug GmbH in Waldshut-Tiengen. Gemeinsam mit dem Betriebsleiter Markus Modes gibt er einen kleinen Einblick in das Unternehmen.

Waldshut-Tiengen – Von Eiche-Rustikal zu Industriestyle. Die Rudolf Hug GmbH, der Großhandel für Industrie und Handwerksbedarf verbindet Tradition und Moderne. Das Unternehmen feiert nicht nur sein 75-jähriges Bestehen, sondern hat mit dem Umbau der 1200 Quadratmeter großen Verkaufshalle ganz neue Maßstäbe gesetzt. Denn statt weiterer Stockwerke oder zusätzlich Wände auf- oder einzubauen, hat das Unternehmen insgesamt zwölf Überseecontainer in der Halle verteilt, übereinandergestapelt. So sind auf besonders originelle und moderne Weise weitere Büros, Aufenthaltsräume oder auch ein Umkleideraum für die Belegschaft entstanden. Das Tüpfelchen auf dem i ist die lange, moderne Verkaufstheke am Eingang der Halle.

Bereits 1947 ist das Unternehmen Rudolf Hug GmbH in Tiengen als Kolonialwarenladen gegründet worden. 1982 wechselte das Unternehmen von der Tiengener Hauptstraße in die Schmittenau in die Halle einer früheren Zimmerei. Hier hat sich das Unternehmen auf die Bereiche Befestigungs- und Sicherheitstechnik konzentriert und das soll künftig weiter ausgebaut werden. Auch hochwertige Werkzeuge und Elektrowerkzeuge aller namhafter Hersteller und eine breite Zubehörpalette führt das Unternehmen an Lager. „Wo der Baumarkt aufhört, fangen wir an“, so Markus Schneider weiter. Gemeint sind spezielle Beschläge oder 60 Zentimeter lange Schrauben. Alles in höchster Qualität. Weshalb Handwerksbetriebe, vor allem aus dem holzverarbeitenden Bereich, Gemeinden oder Architekturbüros vom gesamten Hochrhein, dem südlichen Schwarzwald und darüber hinaus, aber auch Heimwerker, die Großes für ihr Zuhause planen und auf Qualität achten, zum Kundenkreis zählen. Der Trend zu immer mehr Bauten aus Holz, sorgt außerdem für die Konjunktur des Unternehmens. „Bei uns wird jeder Kunde noch persönlich bedient“, möchte Betriebsleiter Markus Modes nicht unerwähnt lassen. Insgesamt 15 Mitarbeiter kümmern sich um die Kundenwünsche.

Bereits im Frühsommer 2020 ist die Idee zum Umbau der Halle entstanden. Der Waldshuter Architekt Kai Flender überzeugte mit seinem Konzept, es mit großen Frachtcontainern zu versuchen. Im März 2022 waren die Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb zu Ende, die Container wurden bezogen. Wo sich früher die Durchfahrt des früheren Zimmereibetriebes befunden hatte, stehen jetzt die Frachtcontainer. Im westlichen Teil der Halle sind der Verkauf und der Vertrieb angesiedelt. Im östlichen Bereich sind die Mitarbeiterräume mit einer kleinen Küche und einem Aufenthalts- und Sanitärräume untergebracht. „Für uns und unsere Kunden ist eine ganz neue Verkaufs- und Arbeitswelt entstanden“, freut sich der Geschäftsführer. Die neue, großflächig verglaste Fassade, lässt viel Licht in die Container und „sorgt für ein unvergleichbares Ambiente, das zum Verweilen einlädt“, so Markus Schneider weiter.

Tag der offenen Tür

Wer sich selbst ein Bild von der neuen Halle des Unternehmens machen, sich aber auch die tollen Jubiläums- und Messeangebote nicht entgehen lassen möchte, ist am Samstag, 16. September, in der Zeit von

zehn bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen. Es gibt eine große Tombola mit über 300 Preisen, dessen Erlös an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg gespendet wird. Es gibt eine Live-Kettensägen-Schnitzvorführung mit Kathi Klotz, eine Thermomix-Vorführung und natürlich Leckeres vom Grill und erfrischende Getränke. Mit im Programm sind auch Produktvorführungen namhafter Hersteller. Freuen dürfen sich die Gäste auch auf die Vorstellung des neuen Security-Centers.